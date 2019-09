Palermo | striscione per la liberazione di Antonino Speziale | le parole della vedova Raciti

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Ieri sera, dopo la partita delcontro il Marina di Ragusa, gli ultras‘Curva Nord 12‘ hanno affisso unocon la scritta ‘Gli ultras non dimenticano,libero‘., condannato per l’omicidio preterintenzionale di Filippo, il poliziotto ucciso durante gli scontri tra tifosi nel derby Catania-del 2007, tornerà in libertà nel 2021.è stato condannato ad altri sei mesi per avere assistito a un allenamento del Catania mentre era sottoposto a Daspo. Marisa Grasso,dell’ispettore, ha parlato all’AdnKronos: “Sono dispiaciuta per questoche inneggia alladi, ma non amareggiata. Mi amareggia molto di più che mio marito non sia più tornato a casa…”. “La società civile non dimentica la famiglia...

