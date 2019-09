Padova | culturista 23enne ritrovato senza vita nella sua camera d’albergo dalla fidanzata

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Aveva appena partecipato ad un’esibizione di body building presso la Fiera di, durante la quale aveva vinto quattro medaglie. Daniele Pozzi,originario della provincia di Varese, aveva già postato sui social le foto con al collo i premi ricevuti. Eppure qualcosa deve essere accadutonotte: infatti il giovane, che aveva solo 23 anni, è statoormai privo dilunedì all’albasua. Quando Ilenia, laquarantaquattrenne, è entrata verso le sei di mattinastanza, l’ha trovato che non respirava più. Inutile l’intervento del personale sanitario accorso sul posto, che non ha potuto far altro che accertarne il decesso: al momento restano avvolte nel mistero le cause della morte. Il ragazzo alloggiava presso il B&B Hotel in via del Pescarotto, nei dintorni dell’area fieristica: era stato into all’evento nazionale ...

