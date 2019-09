Osvaldo e Veera Kinnunen | è notte fonda Tornano sui social | ma separati

Ballando - Veera e Osvaldo si sono già lasciati : l’indizio : Dopo tutto il polverone sollevato ufficializzando la loro relazione, ora Veera Kinnunen e Dani Osvaldo sembrerebbero essersi già lasciati. A rivelarlo sarebbero soprattutto alcuni dettagli sui social. Proprio in questi ultimi giorni, infatti, i due avrebbero smesso di seguirsi su Instagram, il che è piuttosto strano per una coppia che ha ufficializzato la relazione proprio attraverso i rispettivi account. Ma non è solo questo. Da circa un mese, ...

Osvaldo e Veera Kinnunen - il gossip che è già sulla bocca di tutti : Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen hanno fatto parlare per tutta l’estate. Sono usciti allo scoperto poco dopo la fine di “Ballando con le Stelle”, dove erano partner, ma i rumor di una loro intesa circolavano già con insistenza. Anche perché lei è la ex di un altro protagonista dello show di Milly Carlucci, Stefano Oradei, che si è da poco confessato nel salotto tv di Eleonora Daniele. A “Storie Italiane” Oradei ha ribadito che la relazione ...

Osvaldo e Veera Kinnuen : è già finita? Indizi che allarmano i fan : Ballando con le Stelle: Dani Osvaldo e Veera Kinnunen si sono lasciati? È già finita una delle storie più chiacchierate dell’estate, ovvero quella formata dall’ex calciatore Dani Osvaldo e la ballerina di Ballando con le Stelle Veera Kinnunen? Al momento non ci sono conferme ma alcuni Indizi hanno allarmato i fan della coppia. Coppia uscita […] L'articolo Osvaldo e Veera Kinnuen: è già finita? Indizi che allarmano i fan ...

Stefano Oradei : «Veera Kinnunen e Osvaldo? Credevo di poter risistemare la cose fra noi» : Dani Osvaldo e Veera KinnunenRudolf Nureyev ed Erik BruhnIana Salenko e Marian WalterAnbeta Toromani e Alessandro MacarioAlessio Carbone e Dorothée GilbertLucia Lacarra e Marlon DinoFederico Bonelli e Hikaru KobayashiFosse/VerdonFabio Basile e Anastasia KuzminaNatalia Titova e Massimiliano RosolinoSamanta Togni e Stefano BettariniFabio Fulco e Cristina Chiabotto «La fine di un amore è una sofferenza inaspettata, Credevo di poter risistemare la ...

Ballando - Oradei svela perché è finita con Veera : “Osvaldo non c’entra” : Dopo mesi di pettegolezzi e lunghi silenzi, Stefano Oradei svela tutta la verità sul rapporto con Veera Kinnunen e il nuovo amore di lei con Dani Osvaldo. Tutto era iniziato a Ballando con le Stelle quando il ballerino era stato costretto a scusarsi in diretta con la compagna per via della sua gelosia nei confronti di Dani Osvaldo. L’ex calciatore e la ballerina erano apparsi sempre molto complici e questo aveva innervosito Stefano. Dopo ...

Oradei piange a Storie Italiane : con Veera non è finita per colpa di Osvaldo : Stefano Oradei a Storie Italiane spiega perché è finita la storia d’amore con Veera Kinnunen Stefano Oradei ha finalmente rotto il silenzio sulla sua lunga storia d’amore con Veera Kinnunen. I ballerini di Ballando con le Stelle si sono lasciati dopo undici anni insieme. A Storie Italiane di Eleonora Daniele Oradei non è riuscito a […] L'articolo Oradei piange a Storie Italiane: con Veera non è finita per colpa di Osvaldo ...

Stefano Oradei a Storie Italiane : la sua verità su Veera e Osvaldo : Storie Italiane: Stefano Oradei rompe il silenzio dopo la fine della storia con Veera Kinnunen E’ stato uno dei gossip dell’estate 2019 quello relativo alla fine dell’amore tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen, da anni nel cast fisso di Ballando con le stelle, dove proprio qualche tempo fa hanno avuto alcuni screzi per via della gelosia del primo dovuta al rapporto sempre più stretto tra la sua compagna e il concorrente a lei ...

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen - parla l’ex Benedetta Mazza : Dani Osvaldo e Veera Kinnunen hanno finalmente scelto di vivere alla luce del sole il loro amore. Una relazione nata a Ballando con le Stelle e commentata anche da Benedetta Mazza, storica ex del calciatore. Era il 2015 quando Benedetta, modella e star dell’Eredità, lasciò tutto per seguire il sogno di un amore con Osvaldo. La coppia si trasferì in Argentina, dopo un colpo di fulmine, ma la relazione non finì bene. Nel corso del Grande ...

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo - Gessica Notaro ha davvero avuto una storia con Stefano Oradei? Ecco la versione dell’ex miss : Lui, lei, l’altro. Sulla pista di Ballando con le stelle i sospetti c’erano già stati, molti avevano notato il feeling tra l’ex calciatore Dani Osvaldo e la ballerina Veera Kinnunen, compagna da undici anni del collega di pista Stefano Oradei che durante lo show non aveva nascosto la gelosia. La rottura è arrivata dopo la trasmissione, l’ufficializzazione della relazione tra la bionda finaldese e il campione argentino. Ci ...

Benedetta Mazza : “Zero rapporti con Stefano Sala”. E su Osvaldo e Veera… : In che rapporti sono Benedetta Mazza e Stefano Sala dopo il Grande Fratello Vip L’amicizia tra Benedetta Mazza e Stefano Sala si è bruscamente interrotta dopo la fine della terza edizione del Grande Fratello Vip. A quasi un anno dalla partecipazione della soubrette e del modello al reality show i due non hanno più alcun […] L'articolo Benedetta Mazza: “Zero rapporti con Stefano Sala”. E su Osvaldo e Veera… proviene ...

Veera Kinnunen e Osvaldo innamorati su Instagram : la reazione di Oradei : Da settimane ormai non si parla d’altro che del triangolo amoroso fra Veera Kinnunen, Dani Osvaldo e Stefano Oradei. I due ballerini si sono detti addio dopo undici anni d’amore e sembra che dietro la rottura ci sia proprio l’ex calciatore. Vera e Dani infatti sono usciti allo scoperto su Instagram qualche settimana dopo la fine di Ballando con le Stelle, pubblicando la foto di un bacio che lasciava poco spazio ai dubbi. Quando ...

Ballando - Veera e Osvaldo non si nascondono piu : le reazioni : Quasi ottomila like per il primo post alla luce del sole: è ormai amore vero tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen che non si nascondono più. L’ufficializzazione corre sui social, attraverso le stories e il feed di Instagram: giovani, belli e abbracciati in mezzo al verde, lei a piedi nudi, sorride. Dopo una foto di un bacio e, successivamente, quella insieme a tutta la famiglia durante il viaggio in Argentina per conoscere i parenti di lui, ...

Veera Kinnunen celebra l’amore con Dani Osvaldo : i fan festeggiano : Veera Kinnunen celebra l’amore con Dani Osvaldo: il primo post romantico dopo che la coppia ha ufficializzato la relazione Non è più un mistero che Veera Kinnunen e Dani Osvalto facciano coppia. L’amore è scoppiato durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle e ha fatto molto rumore, visto che la ballerina di origini finlandesi, […] L'articolo Veera Kinnunen celebra l’amore con Dani Osvaldo: i fan festeggiano ...

Osvaldo e Veera - Milly : “Nessuna sfuriata - tutto concordato con Oradei” : Le parole di Milly Carlucci su Dani Osvaldo, Veera Kinnunen e Stefano Oradei Milly Carlucci è tornata a parlare di quello che è successo a Ballando con le Stelle tra Stefano Oradei, Veera Kinnunen e Dani Osvaldo. Com’è noto gli ultimi due hanno intrapreso una relazione amorosa dopo la fine del programma Rai: la ballerina […] L'articolo Osvaldo e Veera, Milly: “Nessuna sfuriata, tutto concordato con Oradei” proviene da ...