Oroscopo ottobre Sagittario | ambito lavorativo al top | situazione sentimentale da rivedere

Oroscopo ottobre - Capricorno : successi in amore e nel lavoro - tanto divertimento : Il mese di ottobre per i nativi Capricorno sarà caratterizzato da tanti successi sia in ambito lavorativo che in quello amoroso. Le cose con il partner andranno meglio, l'affiatamento di coppia aumenterà a dismisura, regalandovi giornate di passione, di amore, di divertimento, con delle opportunità di avanzare delle proposte per il vostro futuro insieme. Sul posto di lavoro tornerete alla ribalta, dovrete faticare, questo sì, ma riuscirete a ...

Oroscopo ottobre 2019 di Paolo Fox : previsioni del mese prossimo : Paolo Fox, Oroscopo di ottobre: le previsioni del prossimo mese, segno per segno Mancano meno di dieci giorni alla fine di settembre perciò, sfogliando le pagine del numero speciale del settimanale DiPiùTv rinominato “Stellare”, uscito in edicola alla fine dell’anno scorso con lo zodiaco di tutto il 2019, sveliamo di seguito le prime indicazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del mese di ottobre, per ciascuno ...

Oroscopo di ottobre - Branko : le previsioni astrali del mese prossimo : Branko, Oroscopo ottobre 2019: le previsioni dello zodiaco del prossimo mese Settembre sta per terminare perciò, sfogliando il libro “Branko 2019, calendario astrologico”, contenente lo zodiaco di tutto l’anno, sveliamo in questo pezzo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko del mese di ottobre 2019, per ciascuno dei dodici segni. Cielo ricco di contrasti e sfide, il mese prossimo, secondo ...

Oroscopo 3 ottobre : Capricorno energico - Gemelli ricompensato : La giornata di giovedì 3 ottobre si avvertirà un'aria di “stacco”, di tregua, per dare adito al relax ma anche ai momenti di tenerezza con il partner. Al top i segni della Vergine e del Leone, in genere molto più propensi all'aspetto lavorativo. Influssi positivi anche per il Cancro e l'Ariete. I Pesci e il Sagittario, invece, saranno impegnati. A seguire, le previsioni della giornata, per tutto lo zodiaco....Continua a leggere

Oroscopo ottobre Bilancia : carriera professionale più intensa - amore traballante : Il mese di ottobre per i nativi Bilancia sarà caratterizzato da un ambito lavorativo sorprendente, dove riuscirete ad intraprendere nuovi percorsi in maniera brillante; ciò nonostante fate attenzione ad eventuali investimenti sbagliati. In amore cercherete di risolvere alcuni problemi presenti già dal mese precedente: se ci sono due storie parallele affrontate la realtà e fate chiarezza con il partner, ma soprattutto con voi stessi. La fortuna ...

Oroscopo ottobre Scorpione : mese di rinascita per i nativi del segno - amore al top : Il mese di ottobre per i nativi Scorpione sarà particolarmente intenso per quanto riguarda l'ambito sentimentale perché ci saranno tanti momenti dove la passione salirà alle stelle, superando quei momenti di difficoltà che avete incontrato i mesi precedenti. Nel lavoro le cose inizieranno ad andare per il verso giusto, ottenendo più entrate lavorando in maniera più serena. Le forze non vi mancheranno, infatti spesso vi sentirete di buon umore e ...

Oroscopo settimana dal 7 al 13 ottobre : Toro conciliante - Vergine impacciata : La settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 ottobre sarà densa di lavoro come per il Capricorno e il Leone, ma anche di amore, come nel caso dei Pesci e del Cancro. Per quanto riguarda le posizioni astrologiche, la Luna farà compagnia a Plutone e Saturno nella costellazione del Capricorno, mentre Nettuno permarrà nei Pesci e Venere arriverà nei gradi dello Scorpione. A seguire, le previsioni settimanali per tutti i segni. L'Oroscopo ...

Oroscopo weekend 5 e 6 ottobre : Cancro fra i favoriti - Pesci stressati : weekend che va da sabato 5 a domenica 6 ottobre, con la stagione autunnale che farà da sfondo alla serenità di molti segni dello zodiaco, in particolare a quelli che hanno avuto una settimana faticosa e avranno bisogno di svago, tenerezza e relax. Ma ci saranno anche segni zodiacali che avranno di lavorare, come nel caso del segno del Cancro e del Sagittario. Di seguito, le previsioni segno per segno del fine settimana. L'Oroscopo del fine ...

Oroscopo 4 ottobre : amore in rialzo per l'Acquario - ottime le finanze per Vergine : La giornata di venerdì 4 ottobre regalerà a molti segni dello zodiaco tanto relax e divertimento dopo una lunga settimana di lavoro e problemi. I primi che avranno una giornata positiva e al top saranno i nativi del segno del Cancro e dello Scorpione, per proseguire con i nativi del segno dei Pesci e dell'Acquario. Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'amore sarà in netto rialzo, ...

Oroscopo ottobre - Vergine : affiatamento di coppia alto - successi lavorativi in arrivo : Il mese di ottobre per i nativi Vergine sarà caratterizzato da tanti impegni, sia in amore che al lavoro, con lo scopo ottenere il successo e aumentare a dismisura l'affiatamento di coppia. Sarà un mese diverso dai precedenti: l'amore vi regalerà una maggiore intesa, nonché tanta passionalità, mentre sul posto di lavoro oltre a raggiungere il successo, cercherete di gettare le basi per il vostro futuro. Nonostante i tanti impegni, dal punto di ...

Oroscopo ottobre Leone : ambito lavorativo top - amore in fase di stallo : Il mese di ottobre per i nativi Leone sarà caratterizzato da un'ondata positiva per quanto riguarda l'ambito lavorativo; al contrario, la vostra relazione di coppia potrebbe attraversare una fase di stallo. Potrebbe nascere qualche dubbio, ma se siete davvero innamorati della vostra anima gemella, non avrete nulla da temere. Sarà un mese con meno impegni rispetto al precedente, ciò significherà che avrete più tempo libero da dedicare a ciò che ...

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 ottobre : Scorpione stacanovista - spese extra per Toro : Nella settimana che va dal 14 al 20 ottobre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno dell'Ariete a quello del Cancro mentre il Sole e Marte saranno in Bilancia. Venere e Mercurio stazioneranno nel segno dello Scorpione con Plutone e Saturno che saranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che proseguirà il suo moto nel segno dei Pesci. Relax per i Gemelli Ariete: gelidi. A causa delle copiose asperità di ...

Oroscopo ottobre Cancro : astri favorevoli - affettuosi con il partner : Il mese di ottobre per i nativi Cancro sarà caratterizzato da tanto amore. Sarete particolarmente teneri e affettuosi con momenti di passione che difficilmente dimenticherete. Nel lavoro sarà richiesto qualcosa in più, ma voi saprete come soddisfare le esigenze del vostro capo. Recupererete parecchio, infatti, facendovi notare ai piani superiori per il vostro costante impegno. La fortuna sarà dalla vostra parte solo a partire dalla seconda metà ...

Oroscopo ottobre Ariete : tanti ostacoli da superare - fortunati con il vostro impiego : Durante il mese di ottobre ci saranno tanti ostacoli da superare per i nativi Ariete. Gran parte di questi imprevisti sarà cura vostra riuscire a superarli. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, fareste meglio ad agire con cautela, in quanto spesso ci sarà del nervosismo che faticherete a gestire, mentre sul posto di lavoro avrete bisogno di più determinazione e grinta per tornare a dare il massimo. Insomma, cercate di resistere, anche ...