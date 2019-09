Olive farcite marchio Coop | scatta il ritiro | che rischio si corre | ecco il prodotto

Coop ritira dai supermercati le Olive farcite : presenza di solfiti non dichiarati : ritirato dagli scaffali dei supermercati Coop un lotto di olive farcite. Il motivo è la presenza di solfiti non dichiarati. Le olive sono marcate “Coop”: vasetti da 280 grammi con il numero di lotto LJ197 e il termine minimo di conservazione 07/2021. L’annuncio del ritiro dal mercato si trova sul sito del Ministero della Salute. E anche la Coop, sul proprio sito ufficiale, scrive che le olive farcite in olio di girasole saranno ...

Coop richiama le Olive farcite : solfiti non dichiarati in etichetta. L’allerta del Ministero : Il Ministero della Salute, oltre che l’azienda stessa, hanno diramato dei comunicati ufficiali, chiarendo i motivi del ritiro che interessa vari punti vendita ad eccezione di Liguria, Piemonte e gran parte della Lombardia. L’eventuale ingerimento può comportare per alcuni soggetti a difficoltà respiratorie, asma, tosse, orticaria, nausea, dolore al petto.Continua a leggere