Nuovo San Siro | c’è la data di presentazione dei progetti

Sala : “Immaginate che tristezza San Siro vuoto e a 100 metri il Nuovo stadio illuminato” : A margine della conferenza per gli 80 anni dell’Ospedale Niguarda di Milano il sindaco Sala è tornato a parlare dell’ipotesi di costruire un nuovo stadio accanto al Meazza. Ovvero dell’idea che hanno Inter e Milan. “Dire “facciamo uno stadio nuovo e lasciamo lì San Siro”, ecco, questo secondo me è sbagliato. Immaginate la tristezza di San Siro vuoto con le luci, l’attenzione e tutta la visibilità sull’altro stadio che sta ...

Sala : «Nuovo stadio vicino a San Siro è sbagliato» : L’ipotesi di mantenere due stadi a Milano, con il Meazza da un lato e una nuova struttura costruita dai due club di calcio della città dall’altro, non convince il sindaco Beppe Sala. Il primo cittadino milanese ha ribadito il proprio pensiero, seppur conscio della necessità di ascoltare entrambe le società. «Dire “facciamo uno stadio nuovo […] L'articolo Sala: «Nuovo stadio vicino a San Siro è sbagliato» è stato realizzato da Calcio ...

Bersani : "Un Nuovo patto oltre il Pd" : 8.21 Pier Luigi Bersani a Repubblica dice: "A sinistra serve un patto nuovo che vada oltre il Pd". Il presidente di Articolo uno ed ex segretario dem: "Io ritornare nel Partito democratico? Siamo ai vecchi attrezzi, dobbiamo allargare il campo o ci ritroveremo al governo la destra più reazionaria".E a Nicola Zingaretti dice:"Fin qui il campo largo è stato interpretato come stretto,c'è solo il Pd e qualche altro".E a Matteo Renzi:"Basta ...

San Camillo - inaugurato Nuovo reparto di terapia intensiva neurochirurgica : Roma – Sono stati presentati questa mattina dall’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato i locali del reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell’Ospedale San Camillo, completamente rimessi a nuovo. Insieme all’assessore era presente il Direttore Generale dell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, Fabrizio d’Alba. I lavori hanno interessato ...

Slitta la presentazione dei progetti del Nuovo San Siro : nuovo San Siro data presentazione – Non sarà il 24 settembre il giorno della presentazione ufficiale dei progetti dello stadio che verrà. L’evento dovrebbe Slittare a venerdì prossimo, 27 settembre. Lo scrive “Il Corriere della Sera”, spiegando che in settimana inizieranno anche gli incontri nelle commissioni consiliari che dovranno poi servire per arrivare alla definizione […] L'articolo Slitta la presentazione dei progetti del ...

Nuovo San Siro - nel piano un grattacielo di 143 metri : Nuovo San Siro grattacielo – Nel progetto per la realizzazione di un Nuovo stadio nell’area di San Siro è prevista anche la costruzione di un edificio destinato a ospitare gli uffici nella zona Est. La realizzazione di questa torre – che dovrebbe avere un’altezza pari a 143 metri – rientra nelle indicazioni contenute nel piano […] L'articolo Nuovo San Siro, nel piano un grattacielo di 143 metri è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Il Nuovo superfood che abbassa gli zuccheri nel sangue e aumenta il senso di sazietà : Una pianta acquatica a forma di lenticchia (Wolffia globosa) potrebbe rivelarsi un’arma utile per tenere sotto controllo la glicemia, ossia i livelli di zucchero nel sangue, sulle persone obese. A scoprirlo è stato un team di ricercatori dell’Università Ben-Gurion del Negev, con un lavoro pubblicato su Diabetes Care, la rivista dell’American Diabetes Association. Una buona notizia per i malati di diabete, patologia cronica in continuo ...

Zhang : «L’Inter vuole migliorare anche con un Nuovo San Siro» : «I ricavi da diritti tv possono crescere ancora, ma serve una maggiore attenzione ai mercati internazionali, come Usa e Cina. Suning è l’unico broadacaster in Cina per il calcio ma a volte è difficile mandare in onda certe partite, magari alle tre di notte, che vengono così viste da pochissimi spettatori». Lo ha detto il […] L'articolo Zhang: «L’Inter vuole migliorare anche con un nuovo San Siro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Allerta Meteo - Nuovo pesante avviso della protezione civile : il maltempo si sposta al sud - forti mareggiate : Allerta Meteo – Il transito di una perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale determinerà, nelle prossime ore, anche un graduale rinforzo della ventilazione sul nostro Paese, in particolare su Puglia e sul versante ionico, specie della Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Nuovo San Siro - il sindaco Sala svela un’importante novità sull’eventuale capienza dell’impianto : Nuovo San Siro, si continua a parlare dell’impianto delle due principali squadre di Milano. Interviene ancora una volta il sindaco Sala che, parlando alla stampa dei progetti del Nuovo stadio al suo arrivo alla presentazione del Milano-Monza Open-air Motor show oggi a Milano, ha svelato un’importante novità sulla capienza. Queste le sue parole. San Siro, i primi dettagli sui due progetti: tra l’emulazione del Duomo e gli anelli ...

Sala : «Nuovo San Siro? Credo non sia un modo per aumentare i prezzi» : Nuovo San Siro prezzi – Il nuovo stadio di San Siro a Milano non sarà un impianto per soli ricchi. E’ questo il pensiero del sindaco Beppe Sala, che oggi ha dichiarato: «Certamente non auspico una via per aumentare in maniera significativa il prezzo dei biglietti, ma non Credo che sia questo il punto per […] L'articolo Sala: «Nuovo San Siro? Credo non sia un modo per aumentare i prezzi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Ricavi al top per il Nuovo San Siro : attesi 124 milioni annui : Un nuovo stadio da 124 milioni di euro l’anno, comprese le entrate dal comparto multifunzionale. Sono queste le stime sui Ricavi che porterà la costruzione del nuovo San Siro, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Circa 69 milioni arriveranno dallo stadio, gli altri 55 dal discretto ricreativo, il tutto escluse le partite. Per quanto riguarda […] L'articolo Ricavi al top per il nuovo San Siro: attesi 124 milioni annui è ...

Ispirato al Duomo o classico : le ipotesi per il Nuovo San Siro : nuovo San Siro caratteristiche – Milan e Inter hanno dato il loro definitivo “no” alla possibilità di ristrutturare lo stadio “Giuseppe Meazza”. Per le due società l’impianto è inadeguato sotto diversi punti di vista, dall’adeguatezza agli standard di confort internazionali, passando per l’adeguamento normativo, la sicurezza delle aree e la disponibilità delle attività di supporto […] L'articolo Ispirato al Duomo o classico: le ...

