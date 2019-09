Nuovo hands-on per Google Pixel 4 XL | con dettagli su finiture | riconoscimento facciale e

Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 23 settembre 2019) Un presunto4 XL spunta in un-on, grazie al quale possiamo apprezzare tantisu design,, fotocamera, display e non solo: scopriamo ilsmartphone targato Big G in anticipo! L'articolo-on per4 XL, consue fotocamere proviene da TuttoAndroid.

ciaokpop : Leggete il nuovo articolo: #ciaokpop #nuovoarticolo - ktaehguk : se alcuni aprono di nuovo bocca sulle blackpink imma throw hands - AndroidZine : Pixel 4: Nuovo hands on in alta risoluzione | VIDEO -