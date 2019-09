Nuove tasse 2020 | quali sono state istituite e quanto ci costano

Di Maio : "Nuove tasse? Vogliamo abbassarle" : Luigi Di Maio, ministro degli Esteri del governo Conte 2, ha pubblicato su Facebook un lungo post prima della partenza per New York. Il leader del Movimento 5 Stelle è atteso dalla 74esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove si parlerà di cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile. “L'espressione "cambiamento del clima" - spiega il titolare della Farnesina - in realtà ci deve ricordare che la responsabilità è nostra. Non è il clima ...

Manovra - Renzi avvisa subito Conte"Investire sull'ambiente senza Nuove tasse" : L'ex premier ribadisce il sostegno all'esecutivo ma rivendica: "Mandato a casa Salvini e portato il Pd al governo, dovevamo fare chiarezza in casa nostra". E spiega perché non servono nuove tasse "verdi"

Giuseppe Conte ad Atreju - le Nuove tasse per evitare l'aumento Iva : colpiti aerei e alimentari : Ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, Giuseppe Conte - ospite d'onore nella fossa dei leoni - presenta l'Italia del governo giallorosso di Pd e M5s. Un'Italia che sarà colpita da una nuova pioggia di tasse, lo conferma proprio il presidente del Consiglio. Spiegando a Bruno Vespa le vie che pe

Conte promuove le Nuove tasse su merendine e biglietti aerei : “Sono praticabili” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, promuove la proposta del ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, di applicare una tassa sulle merendine, sulle bibite gassate e sui biglietti aerei per finanziare la scuola. "Mi sembra praticabile", è il commento di Conte, interpellato ad Atreju sul tema.Continua a leggere

Berlusconi : "Coalizione PD-M5S porterebbe Nuove tasse" : Silvio Berlusconi, leader carismatico di Forza Italia ed eurodeputato, all’attacco del nascente accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per un nuovo governo. "Sono molto preoccupato, come italiano, come leader politico e come imprenditore, per la piega assunta dalla crisi di governo", afferma l’ex presidente del Consiglio in una nota. Dopo che Matteo Salvini ha staccato la spina al governo gialloverde spingendo Giuseppe Conte ...

Governo : Berlusconi - ‘con Pd-M5S Nuove tasse e patrimoniali’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Vedo profilarsi da un lato una coalizione Pd-Cinque Stelle che trova convergenze sulle idee della più vecchia, deteriore e fallimentare sinistra pauperista, statalista e assistenziale. Se si realizzasse, porterebbe agli italiani nuove spese improduttive, e quindi inevitabilmente nuove tasse, compresa la patrimoniale, nuove leggi liberticide e la recessione”. Si legge in una nota di Silvio ...

Trump continua a gettare benzina sul fuoco nella guerra commerciale con la Cina con Nuove tasse : Sembra non conoscere tregua la guerra commerciale che da tempo vede contrapposti gli Stati Uniti e la Cina. Il presidente Trump dopo alcuni segnali di distensione delle scorse settimane, ha pensato bene di gettare ulteriore benzina sul fuoco, applicando nuovi dazi doganali. A essere colpiti saranno circa 300 miliardi di dollari di prodotti provenienti dalla […] L'articolo Trump continua a gettare benzina sul fuoco nella guerra commerciale ...