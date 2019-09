Non solo Vodafone | ecco i piani base a pagamento di TIM e 3 Italia

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il piano a consumo con canone mensile è un fattore che andrebbe sempre evitato, naturalmente quando possibile e previsto dalle condizioni contrattuali. L'argomento è rimbalzato agli onori della cronaca per via di quanto accaduto con25, il pianodel gestore rosso fino a questo momento gratuito, che diventerà aa partire dal prossimo 21 ottobre (costerà 1.99 euro al mese, ammesso e non concesso non ci siano offerte con minuti e GB attivi sul proprio numero di telefono, cosa al giorno d'oggi di per sé molto difficile, anche se non impossibile, specie relativamente alle persone con qualche anno di più). C'è modo di sfuggire alla rimodulazioni? Sì, certo: nella fattispecie la soluzione è rappresentata dal passaggio al piano a consumo gratuito Senza Scatto New, la cui attivazione risulta essere un po' turbolenta (vi abbiamo spiegato in questo articolo tutti i passi ...

matteosalvinimi : #Salvini: ma vi rendete conto che state dando dei cani, degli scimpanzé, e dei rimbambiti al pubblico in studio, pe… - matteorenzi : La destra italiana ha acclamato un leader straniero, l’ungherese #Orban, che non accetta di aiutarci per i migranti… - DavidSassoli : Preferì, lui giovane Vicebrigadiere dei #Carabinieri, sacrificare la propria vita salvando quella di 22 civili inno… -