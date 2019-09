Non c’è ancora posto per il M5s tra i Verdi europei

Non c’è speranza col razzismo negli stadi italiani : FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 4° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 Si chiama “Strongest togheter” la campagna di sensibilizzazione lanciata dal Milan per contrastare il fenomeno del razzismo negli stadi, e inaugurata in occasione del Derby. Fenomeno che Conte (il tecnico, non l’altro) riassume icasticamente così: “Qui non viene punito nessuno”. Già. Il suicidio italiano. Perché se un Paese non punisce i colpevoli e non premia chi merita, quel ...

"Il Pd senza Renzi va più a sinistra? Il Pd deve fare il suo mestiere", risponde Maurizio Martina, ex segretario del Partito Democratico entrando in Direzione nel centro congressi Cavour. "Il tema non è sinistro o centro ma interpretare bene la fase nuova che abbiamo davanti" dice ai cronisti.

Il nuovo singolo di Tricarico con Francesco De Gregori è A Milano Non C'è Il Mare. Il Principe torna così a mettersi in gioco con un inedito dopo anni trascorsi a rilasciare album di cover e raccolte dal vivo, quelli che hanno preceduto la pubblicazione per le radio di Quelli Che Restano con Elisa. Il singolo sarà in radio dal 27 settembre e farà parte del nuovo album di inediti di Tricarico, che quest'estate è stato al fianco di Francesco

I russi sanno perché sulla Stazione spaziale c’era un buco - ma Non vogliono rivelarlo : (foto: Paolo Nespoli/ESA/NASA/Getty Images) Ricordate la storia del buco nella Stazione spaziale internazionale? A distanza di più di un anno dalla scoperta e dall’inizio delle indagini, ufficialmente cause e responsabilità non sono ancora note. Eppure di recente, parlando davanti a una giovane platea, Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, ha affermato: “sappiamo benissimo cos’è successo, ma rimarrà un ...

Facebook ha deciso di disattivare la funzione che permette agli amministratori e ai membri di un gruppo di pubblicare foto e video con scadenza di 24 ore nella sezione storie dei gruppi. La funzionalità, attiva da dicembre 2018, verrà chiusa definitivamente il 26 settembre, dopo meno di un anno di attività. A seguito dello scarso utilizzo, Facebook ha preferito far tesoro

Il Gran Premio di Aragon 2019 di MotoGP ha consegnato a Marc Marquez l'ottava vittoria stagionale e la 78esima in carriera, in un weekend dominato dal primo metro del venerdì. Per lo spagnolo non ci sono stati rivali con cui battagliare fino all'ultima curva oggi, come era accaduto nei precedenti tre round, e il divario finale su Andrea Dovizioso è stato vicino ai 5 secondi. A podio anche l'altra Ducati del sorprendente

Non è la prima volta che accade. Si celebra l'ennesimo funerale. Ma ad essere scomparso non è un personaggio celebre e neppure una persona cara. Se ne è andato un ghiacciaio, in Svizzera. Il Pizol, posto a 2700 metri di altezza, vicino Liechtenstein e Austria, è evaporato per effetto del riscaldamento globale. "Ha perso così tanto della sua sostanza che, da un punto di vista scientifico, non può più definirsi un ghiacciaio", ha

In Spagna l’ETA c’è anche se Non c’è : Il gruppo terrorista basco si è sciolto ufficialmente lo scorso anno, ma continua a essere al centro del dibattito tra destra e sinistra, con un sacco di implicazioni

Si infiamma la domenica televisiva e promette scintille: torna Non è l'Arena su La7, su Rai1 debutta la fiction Imma Taratanni e su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento di Live Non è la D'Urso. In attesa del ritorno di Fabio Fazio sulla seconda rete del servizio pubblico non mancheranno colpi di scena perché, dopo il flop di ascolti al debutto con appena l'11% di share, Barbara D'Urso si affida alla politica per

Fondi immobiliari - Non c’è bisogno di Warren Buffet per capire che è meglio starne alla larga : Se proprio avete qualche risparmio da parte e credete nel mercato immobiliare (case, ville, opifici eccetera), ma non potete realizzare il sogno della vostra vita, allora investite in una multiproprieta`: ma non lasciatevi abbagliare dalle sirene dei Fondi immobiliari. Cosi` almeno potrete godervi una vacanza in un bel posto, mentre con un fondo immobiliare rischiate di non andarci mai piu` in vacanza! Ma forse neppure in pensione! I Fondi ...

Antonio Conte, alla vigilia del derby di Milano, ha commentato l'episodio Lukaku-Brozovic: "litigio Lukaku-Brozovic? Penso che l'Inter sia sempre molto chiacchierata sui giornali e sulle tv. Magari altri club sono più bravi a gestire determinate situazioni. Dobbiamo migliorare, non solo in campo ma anche fuori. E fuori dal campo ci sono grandissime lacune".

Roma, 20 set. (AdnKronos) – Al momento non è stato trovato nessun accordo. Sono errate le notizie diffuse da alcuni organi di informazione in merito a una presunta convergenza tra M5S e Pd sul nome del candidato presidente della Regione Umbria. La trattativa va avanti, ma non è stato ancora definito il nome. E' quanto affermano Fonti M5S.

Roma, 20 set. (AdnKronos) – "Il Lavoro è la leva per combattere le diseguaglianze. Il compito della politica e anche della sinistra è non rassegnarci alla fine del Lavoro. Non ci sarà futuro se non rimettiamo al centro delle politiche il Lavoro. E il problema principale del Sud è la carenza di opportunità di Lavoro". Così Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, intervenendo a Lecce alle

Maria Elena Boschi parla di Italia Viva e si dice certa che la nuova formazione politica di Matteo Renzi può riscuotere un grande successo: "Penso che Italia Viva non sarà un partitino. Ma che ve ne fosse bisogno non c'è dubbio: c'è una prateria intera per chi non vuole seguire gli estremismi di Salvini, fondare la società solo sull'assistenzialismo o diventare socio della Casaleggio".