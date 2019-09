NFL 2019-2020 (3a settimana) : vincono Patriots - Chiefs - Packers - Rams - Cowboys e Saints che sorprendono i Seahawks : Si entra nel vivo nella stagione 2019/2020 della NFL, la 100esima della storia. Si è disputata una interessante terza settimana con diverse conferme importanti e qualche sorpresa, come la vittoria dei New Orleans Saints privi di Drew Brees a Seattle, o la clamorosa rimonta dei NY Giants a Tampa Bay. Nella AFC rimangono imbattuti i New England Patriots ed i Kansas City Chiefs (assieme ai Buffalo Bills) per un duello che potrebbe proseguire fino ...

INFLuenza 2019-2020 : la campagna vaccinale inizierà a metà ottobre : La campagna vaccinale contro l’Influenza inizierà a metà ottobre e terminerà a fine dicembre: lo precisa l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) nella sua determina, pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale, che autorizza l’aggiornamento per la stagione 2019-2020 della composizione dei vaccini Influenzali. Il periodo della campagna vaccinale è basato sulla situazione climatica e l’andamento temporale mostrato dalle epidemie ...

INFLuenza 2019 - parlano gli esperti Usa : “Si preannuncia stagione pesante” : La stagione Influenzale 2019-20 potrebbe essere particolarmente pesante. Nonostante sia difficile prevedere l’ andamento dei contagi, una serie di segnali anticipati sull’ aggressivita’ dei virus in arrivo, stanno gia’ allarmando gli esperti americani. Che suggeriscono di vaccinarsi al piu’ presto, e comunque non oltre la fine di ottobre. I dati emersi dall’ Influenza nell’ emisfero Sud – dove la ...

Le 100 donne italiane più iNFLuenti nella classifica Forbes 2019 : c’è anche Nadia Toffa : Forbes ha pubblicato la classifica delle 100 donne italiane più influenti, che rappresentano al meglio l'Italia al femminile. La premiazione si terrà questa sera a Milano al Forbes Women’s Party. Nel prestigioso elenco anche Nadia Toffa, la conduttrice tv scomparsa lo scorso 13 agosto e mai dimenticata dal pubblico. Insieme a lei, tra le altre, Diletta Leotta, Sonia Peronaci, Sara Gama e Samantha Cristoforetti.Continua a leggere

Istat : iNFLazione stabile ad agosto 2019 : Ad agosto 2019 l'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo registri un aumento dello 0,4% su base mensile e dello 0,4%

NFL 2019-2020 (2a settimana) : dominano Patriots e Chiefs - vittorie importanti per Packers - Rams - Seahawks - Falcons e Cowboys : La seconda settimana della NFL 2019/2020 inizia a dare le prime conferme ma, di pari passo, anche le prime smentite. Nella AFC i New England Patriots umiliano a domicilio i malcapitati Miami Dolphins, mentre i Kansas City Chiefs mettono in scena una prova di forza in casa degli Oakland Raiders. Nella NFC successi di rilievo per i Green Bay Packers contro i Minnesota Vikings, per i Dallas Cowboys in casa dei Washington Redskins e dei Seattle ...

**Bce : Draghi - ‘iNFLazione +1 - 2% in 2019 - +1% in 2020 e +1 - 5% in 2021’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “L’inflazione tendenziale nella zona euro dovrebbe crescere dell’1,2% nel 2019, dell’1% nel 2020 e dell’1,5% nel 2021”. A stimarlo è il presidente della Bce, Mario Draghi al termine del Consiglio direttivo che ha deciso di tagliare oggi i tassi. “Rispetto alle proiezioni macroeconomiche di giugno – sottolinea Draghi- le prospettive per l’inflazione sono ...

NFL 2019-2020 (prima settimana) : Patriots - Eagles - Packers e Vikings iniziano con il piede giusto - Dolphins e Browns sommersi : Ha preso il via ufficialmente la 100esima stagione della NFL. L’edizione 2019/2020 del campionato di football americano ha regalato subito grande spettacolo e colpi di scena in un fine settimana che, finalmente, ha riportato le squadre in campo. iniziano con il piede giusto i campioni in carica di New England, mentre non sono mancate le vittorie importanti nelle due Conference e, anche, diverse cadute rovinose. Andiamo a conoscere nel ...

INFLuenza settembre 2019 : sintomi - durata e virus senza febbre : Influenza settembre 2019: sintomi, durata e virus senza febbre Sono principalmente due i fattori scatenanti l’Influenza nel mese di settembre: la prima causa è psico-emotiva ed è determinata sovente dal rientro delle vacanze, ovvero da una situazione di relax, preceduta da una condizione di stress e affaticamento e seguita da sensazioni di malinconia e sbalzi umorali (il ritorno alla quotidianità non è quasi mai piacevole). La seconda ...

NFL 2019-2020 : Il calendario - il programma completo e come seguire in tv e streaming la 100esima stagione : Ormai ci siamo. Mancano appena tre giorni e la 100esima stagione NFL prenderà il via. Per l’occasione la Lega di football americano ha deciso di dare il via al campionato con la partita “delle partite”: i Chicago Bears ospiteranno i Green Bay Packers nel primo Thursday Night match dell’anno per celebrare la ricorrenza e, contemporaneamente, la rivalità più storica ed accesa del football americano. Si inizia, dunque, con ...

INFLuenza Settembre 2019 : sintomi senza febbre - durata e rimedi naturali bambini e adulti - iNFLuenza intestinale : In questo articolo parleremo dell’influenza di Settembre 2019: andremo a conoscerne le cause, i sintomi e la durata per adulti e bambini. Per molti il nono mese dell’anno rappresenta un periodo complicato: migliaia di persone soffrono della cosiddetta sindrome da rientro, con il ritorno alla routine quotidiana dopo la pausa estiva che può creare tanto stress e mettere a dura prova il sistema immunitario; inoltre in questo periodo gli ...

NFL 2019 - Tom Brady infinito! Rinnova per altre due stagioni con i New England Patriots : Tom Brady non è ancora sazio di vittorie. L’immenso quarterback dei New England Patriots, nonostante i 42 anni appena compiuti (il 3 agosto) ed i sei titoli vinti con la franchigia del Massachusetts, non ha la minima intenzione di appendere il casco al chiodo, anzi. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, il nativo di San Mateo, California, ha prolungato per altri due anni il suo contratto con il team di Boston. Una notizia che ha del ...