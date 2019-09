Nathaly Caldonazzo | Andrea alza la voce al falò Marcuzzi interviene

Temptation Island Vip 2 - Nathaly Caldonazzo prende a calci il computer al falò : «Mi vergogno di essere qui con lui» : Temptation Island Vip 2, Nathaly Caldonazzo prende a calci il computer al falò: «Mi vergogno di essere qui con lui». Già dalla prima puntata era chiara la crisi tra Nathaly Caldonazzo e il fidanzato Andrea. Nella seconda puntata di Temptation Island Vip 2, la situazione sembra farsi addirittura incandescente. Andrea è sempre più vicino alla single Zoe, mentre la Caldonazzo non riesce a credere a quello che sta vedendo. Durante il falò delle ...

Temptation Island Vip - ascolti ancora in calo. Tensione alle stelle tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti : “Mi vergogno di essere qui con lui” e tira un calcio al pc portatile : Il Commissario Montalbano “arresta” nuovamente Temptation Island Vip, la replica della fiction di Rai1 ha vinto la serata con 4.423.000 telespettatori con il 20,56% di share. In calo il reality delle corna condotto da Alessia Marcuzzi visto da 2.959.000 e il 17,75%, un dato che segna oltre quattro punti in meno anche rispetto allo scorso anno. La puntata si apre con il confronto anticipato tra Damiano Coccia detto Er Faina e la ...

Nathaly Caldonazzo - dall’Amore per Massimo Troisi - alla Carriera Artistica! : Credete di sapere tutto sulla vita privata ed artistica di Nathaly Caldonazzo? La bionda showgirl ha deciso di mettere in gioco il suo amore partecipando alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Scopriamo tutti i dettagli che la riguardano! Nathaly Caldonazzo: ripercorriamo la sua Carriera Artistica! Nathalie Caldonazzo dopo aver partecipato nel 2017 al reality show “L’Isola Dei Famosi”, torna dopo due anni di assenza, ...

