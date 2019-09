Napoli Film Festival | Jacquot | Servillo e Avati tra gli ospiti degli Incontri ravvicinati

Casting di tifosi del Napoli per un film e di mimi per uno spettacolo teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni di tifosi , tra cui sono ben graditi anche gli ultras, della squadra di calcio del Napoli per la realizzazione di un importante film che verrà poi girato nel capoluogo partenopeo. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerosi mimi ambosessi per l'opera teatrale Aida, di Giuseppe Verdi, da mettere poi in scena nell'ambito del Festival Verdi a Busseto e in vari teatri della ...

Casting per un film da girare a Napoli e per un progetto dedicato alle compagnie teatrali : Non mancano in questo periodo le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono in corso dei Casting, a cura di Klab4 film, per la realizzazione di una importante produzione cinematografica le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per il progetto residenziale 'Forever Young', a cura di 'La Corte Ospitale', destinato alle compagnie teatrali. Un film Per un film le cui ...