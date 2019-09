Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Dalle 4 è sospeso ilsul tratto metropolitano della2 traCampi Flegrei eSan Giovanni Barra per danni causati dal maltempo. Un violento nubifragio che si e’ abbattutocittà ha provocato l’allagamento dellasotterranea dicon erosione della massicciata e guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Sono intervenute le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per consentire quanto prima il ripristino della circolazione L'articoloal2 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Napoli, allagata stazione Piazza Garibaldi. Stop al traffico ferroviario sulla linea 2 - AndreaAllNews : RT @SkyTG24: Maltempo a Napoli, allagata la stazione di Piazza Garibaldi. FOTO - zazoomblog : Maltempo a Napoli allagata la stazione di Piazza Garibaldi. FOTO - #Maltempo #Napoli #allagata #stazione -