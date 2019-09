Motocross delle Nazioni 2019 | ufficializzate le 34 squadre al via | Italia senza Tony

Fonte : oasport

(Di lunedì 23 settembre 2019) Si chiude ufficialmente la stagione del. Tutto è pronto, infatti, per il fine settimana del(28-29 settembre) che, in questa edizione si disputerà sulla pista sabbiosa di Assen in Olanda. Saranno 34 leal via per questa competizione che, come tradizione, fa calare il sipario all’annata. Siamo giunti alla 73esima edizione della MXoN, che vedrà per ogni squadra un pilota di classe MXGP, uno di MX2 e uno di categoria OPEN. Sarà ancora dominio francese? I transalpini sono reduci da 5 successi di fila e proporrà i fortissimi Gautier Paulin, Jordi Tixier e Tom Vialle. Attenzione, però, anche ai padroni di casa oranje. Saranno al via, infatti, Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff e Calvin Vlaanderen. Interessante anche il terzetto belga con Jeremy van Horebeek, Kevin Strijbos e Jago Geerts e quello elvetico con Jeremy Seewer, Arnaud Tonus e ...

