Morto Enzo Lotti | addio al “padre” degli stuzzicadenti Samurai

È Morto Enzo Lotti - fondatore dell’azienda produttrice degli stuzzicadenti Samurai : aveva 87 anni : Il 21 settembre è morto a 87 anni Enzo Lotti, imprenditore che nel 1965 fondò insieme al fratello Giovanni la Sis, azienda nota soprattutto per aver creato il marchio di stuzzicadenti Samurai. L’azienda, che oggi si chiama Sisma, nacque a Mantova

Gianlorenzo - Morto a 2 anni cadendo dal carro di Carnevale : “Assenza di norme” : Si è concluso oggi l'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Gianlorenzo Manchisi, il bimbo di due anni e mezzo deceduto il 5 marzo, a Bologna, dopo essere caduto da uno dei carri allegorici del Carnevale. Secondo la perizia, "si è perseguita la massima diligenza possibile nell’ideazione e costruzione del mezzo", ma il problema è il vuoto normativo in materia.Continua a leggere

Lorenzo - 27 anni - Morto sull’autostrada per un tragico incidente : Una serata atroce quella di ieri sull’autostrada A12. Un morto e altre otto persone sono rimaste ferite. Il giovane che ha perso la vita aveva solo 27 anni. L’incidente è avvenuto sull’autostrada in direzione nord, intorno al km 109, tra i caselli di Carrara e Sarzana. Lo schianto è avvenuto tra un veicolo adibito al trasporto di oli alimentari (ma che nel momento della tragedia era vuoto) e tre furgoni che erano fermi in corsia di emergenza. ...

Vincenzo non ce l’ha fatta. È Morto a 22 anni dopo tre giorni di agonia : Vincenzo Cuccurullo non ce l’ha fatta. Il 22enne rimasto gravemente ferito in un incidente con il suo scooter sabato sera è morto nel primo pomeriggio di martedì all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. L’incidente che è costato la vita al giovane di Monterusciello è avvenuto intorno alle 23.30 di sabato in via Campana, nei pressi del megastore “Metro”.\\ Vincenzo era insieme a un amico in sella a uno scooter quando, ...

Crotone. Il meccanico Vincenzo Dima Morto in un incidente in moto : Si chiamava Vincenzo Dima e aveva solo 31 anni il giovane centauro che ha perso la vita a Crotone in

Lorenzo - Morto a 15 anni giocando a calcetto/ 'Ecco cosa è successo al suo cuore' : Lorenzo Verna, morto a 15 anni giocando a calcetto con gli amici. Il cardiologo spiega perché la sua anomalia congenita al cuore non era facile da trovare.

E' Morto oggi pomeriggio a Modica Enzo Carpentieri : E' morto oggi pomeriggio Enzo Carpentieri imprenditore ed editore tra i più noti e conosciuti a Modica. Da qualche settimana stava male

Lorenzo Morto giocando a calcio in Abruzzo : si era già sentito male 4 mesi fa : Lo studente 15enne stroncato da un malore mentre era in vacanza con la famiglia. Viveva a Milano e frequentava l’istituto tecnico Freud, giocava a calcio nel Calvairate. Si era già sentito male in aprile durante un allenamento

San Vincenzo Valle Roveto. Tira un pugno alla finestra : Morto ventenne romano : Una banale lite con il fratello scoppiata per futili motivi poi la tragedia. Un ragazzo di 26 anni ha Tirato

Lorenzo Fanara - ambasciatore in Tunisia : "Morto Essebsi - passaggio cruciale per la democrazia" : Se c’è un Paese di frontiera oggi nel Mediterraneo, un Paese che ha scommesso su un modello democratico inclusivo, questo Paese è la Tunisia. “L’Italia continua a sostenere le istituzioni democratiche tunisine per salvaguardare quella che è una perla di democrazia nel Mediterraneo”. A rimarcarlo, nell’intervista concessa ad HuffPost, è Lorenzo Fanara, ambasciatore dell’Italia a ...

Addio a Luciano De Crescenzo : Morto lo scrittore a 91 anni : Si è spento poche ore fa Luciano De Crescenzo, artista poliedrico, napoletano doc, scrittore, regista e interprete di film cult come “Così parlo Bellavista” e “32 dicembre”. E' morto lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo. Aveva 91 anni. Da alcuni giorni era ricoverato a Roma. Nato a Napoli, il 18 agosto 1928, dopo essersi laureato in Ingegneria idraulica, capì che la sua vera vocazione era quella di "scrittore divulgatore". La ...