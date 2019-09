Mondiali di Atletica 2019 – La Iaaf conferma la sospensione | Russia bandita dalla

Mondiali di Atletica 2019 – Confermata la sospensione della Iaaf - Russia bandita dalla rassegna di Doha : Il Consiglio della Iaaf riunito oggi ha deciso di prolungare la sospensione degli atleti russi, iniziata nel novembre del 2015 Ai Mondiali di Atletica che scatteranno venerdì a Doha non ci saranno atleti sotto bandiera della Russia, il Consiglio della Iaaf ha infatti deciso oggi di prolungare la sospensione inflitta alla federazione russa nel 2015, dopo lo scandalo doping. LaPresse/Reuters Gli atleti russi potranno comunque partecipare ...

Mondiali di atletica - la Iaaf esclude la Russia : prolungata la sospensione per doping di Stato : La Russia non potrà partecipare ai Mondiali di atletica di Doha, al via venerdì. Il Consiglio della Iaaf, riunito oggi, ha infatti deciso di prolungare la sospensione inflitta alla Federazione russa nel novembre 2015 in seguito allo scandalo del doping di Stato nel quale si era ritrovata invischiata Mosca. La Russia ha già saltato la precedente edizione della rassegna iridata di atletica del 2017 a Londra, così come le Olimpiadi di Rio ...

Atletica - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Piazzamenti delle staffette e minimi da conseguire : I Mondiali 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre, si tratta di una collocazione particolare in calendario e ben diversa rispetto alla consueta finestra estiva: le temperature in Medio Oriente sono molto elevate e si è dunque deciso di posticipare la rassegna iridata a inizio autunno, tra l’altro molte gare si disputeranno in seconda serata proprio per permettere agli atleti di non dover fare ...

Atletica - Mondiali 2019. Alfio Giomi : “Tamberi e Tortu punte di diamante. Italia numerosissima - puntiamo a tante finali : è un anno d’oro” : Mancano soltanto quattro giorni ai Mondiali 2019 di Atletica leggera che andranno in scena a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre, l’Italia parteciperà alla rassegna iridata con addirittura 66 atleti e spera di essere protagonista anche se non sarà semplice fare la differenza vista l’elevata concorrenza. Le carte da medaglia a disposizione della nostra Nazionale sono soprattutto Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi e Massimo ...

Atletica - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Poche carte da medaglia - diverse opportunità di finale : L’Italia si presenterà ai Mondiali 2019 di Atletica leggera con ben 66 azzurri, si tratta di una delle delegazioni più numerose per una rassegna iridata anche se le ambizioni della nostra Nazionale non saranno così elevate a Doha (Qatar) dove si gareggerà dal 27 settembre al 6 ottobre. Sono Poche infatti le carte da medaglia che l’Italia può calare nell’appuntamento più importante dell’anno, inserito in calendario a nove ...

Atletica - Mondiali 2019 : calendario e gare giorno per giorno. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Doha (Qatar) da venerdì 27 settembre a domenica 6 ottobre. La rassegna iridata della Regina degli Sport andrà dunque in scena a inizio autunno, si tratta di una collocazione particolare nel calendario rispetto alla consueta finestra estiva e il motivo dello slittamento è molto semplice: si è cercato il periodo più mite sotto il profilo climatico in Medio Oriente, si sono volute evitare le ...

Atletica - Mondiali Doha 2019 : due atlete keniane escluse per livelli troppo alti di testosterone : Non finiscono le esclusioni dai Mondiali di Atletica di Doha 2019: dopo che il tribunale federale svizzero ha annullato la sospensione della norma IAAF che impone alla sudafricana Caster Semenya (e alle altre atlete intersex) cure ormonali per poter gareggiare con le donne, altre due atlete keniane sono state tenute fuori dalla rassega iridata. Ai Mondiali di Atletica in programma a Doha tra fine settembre ed inizio ottobre, oltre alla 28enne ...

Atletica – Salto con l’asta - Claudio Stecchi brilla nell’ultimo test prima dei Mondiali di Doha : Buona prestazione per l’azzurro che, a Castelporziano, decolla alla misura di 5,70 a due centimetri dal personale nell’ultimo test prima dei Mondiali di Doha l’astista azzurro Claudio Stecchi decolla alla misura di 5,70, centrata al primo tentativo, a due centimetri dal personale all’aperto. Sulla pedana delle Fiamme Gialle a Castelporziano (Roma) che ospita gli allenamenti del fiorentino, la sfida con l’olimpionico Thiago Braz va in ...

Atletica - Mondiali Doha 2019 : non ci sarà l’etiope Elijah Manangoi - in forte dubbio Genzebe Dibaba : I Mondiali di Atletica di Doha perdono un protagonista sicuro: l’etiope Elijah Manangoi, campione uscente nei 1500 metri piani maschili non andrà in Qatar a difendere il titolo, secondo quanto scritto da “La Gazzetta dello Sport“, a causa di un problema alla caviglia ravvisato in allenamento. Etiopia che rischia di essere falcidiata, sempre nella medesima specialità, ma nella gara femminile: non c’è ancora comunicazione ...

Atletica – Mondiali di Doha - ufficializzata la lista degli azzurri che parteciperanno alla rassegna iridata : Sono 65 in tutto gli atleti convocati per i Campionati del Mondo di Doha, in programma in Qatar dal 27 settembre al 6 ottobre Saranno sessantacinque gli atleti azzurri che prenderanno parte ai Campionati del Mondo di Doha (Qatar, 27 settembre–6 ottobre), 34 uomini e 31 donne, con otto nominativi che sono frutto degli inviti IAAF in ossequio alla norma dei cosiddetti target numbers (i numeri minimi di partecipanti per specialità fissati ...

Atletica - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Presenti Tortu e Tamberi; Re - Bogliolo e Crippa per stupire : Il conto alla rovescia per i Mondiali 2019 di Atletica leggera che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre è ufficialmente iniziato. Il DT Antonio La Torre ha infatti ufficializzato i 65 atleti che prenderanno parte all’evento, di cui 8 vengono dagli inviti della Federazione Internazionale in base ai target numbers per raggiungere il numero minimo di partecipanti per specialità. Il nome di questi otto atleti sono: ...

Atletica - Mondiali 2019 : altri 11 russi autorizzati a partecipare sotto la bandiera neutrale : La IAAF, per decisione della commissione antidoping, ha autorizzato altri undici atleti russi a prendere parte ai Mondiali di Atletica di Doha di fine mese sotto la bandiera neutrale, portando così a 128 il numero totale del contingente russo che non potrà esporre la bandiera del proprio Paese, sempre a causa della sospensione per doping di Stato. L’elenco completo dei nuovi atleti neutrali autorizzati: Kseniya Aksyonova (400 ...

Atletica : l’USADA ritira le accuse contro Christian Coleman. L’americano sarà ai Mondiali : Christian Coleman sarà ai Mondiali di Doha. Si chiude con un archiviazione da parte della US Anti-Doping Agency, l’agenzia antidoping statunitense, il caso riguardante il velocista 23enne. L’americano era stato accusato di non essere stato reperibile per tre diversi test antidoping. La principale accusa rivolta a Coleman era stata quella di non aver compilato correttamente i whereabouts information, documenti nei quali gli atleti devono ...