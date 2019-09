Mondiali 2022 | dal Qatar i lavoratori migranti tornano a casa senza soldi né giustizia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Centinaia dicontinuano ad attendere invano le paghe dovute e i risarcimenti, nonostante il governo delavesse promesso di migliorare la loro situazione in vista deidi calcio del, anche attraverso la creazione di comitati per la risoluzione delle controversie sul lavoro. Questa è, in estrema sintesi, la conclusione dell’ultimo rapporto di Amnesty International sullo sfruttamento deiimpiegati nella costruzione degli impianti e delle infrastrutture per. Dal marzo 2018, Amnesty International ha seguito i tentativi di otteneredi oltre 2000di Hamton International, Hamad bin Khaled bin Hamad (Hkh) e United Cleaning. Adducendo difficoltà finanziarie, le tre imprese dapprima non hanno versato le paghe per mesi e poi hanno chiuso rescindendo tutti i contratti. Allora, almeno 1620 di questisi sono ...

