Moda : 30 aziende siciliane al White di Milano : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – Sono trenta le aziende siciliane della Moda che sono state protagoniste al ‘ White Milano ’, l’appuntamento imperdibile della Milano Fashion Week Donna che, con i suoi oltre 550 marchi e 27mila visitatori, si è concluso ieri. Abbigliamento donna, pelletteria, accessori, artigianato, maglieria, bijoux, tulle, pizzi, merletti e gioielli made in Sicily si sono affermati tra i prodotti di ...

Clima : 32 aziende Moda e tessile firmano ‘Fashion Pact’ - il via ufficiale al G7 : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – Trentadue aziende globali, leader mondiali nel settore della moda e del tessile , firmano il ‘Fashion Pact’ che sarà presentato ufficialmente ai capi di Stati riuniti durante il G7 di Biarritz che si svolge dal 24 al 26 agosto. Le aziende tra le quali Adidas, Chanel, Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Kering, Moncler, Nike, Prada, Puma e Salvatore Ferragamo, si sono impegnate a raggiungere ...

Clima : 32 aziende Moda e tessile firmano ‘Fashion Pact’ - il via ufficiale al G7 (2) : (AdnKronos) – Questi impegni, si rileva, sono stati definiti affinché ogni azienda coinvolta se ne faccia carico, da sostenere con iniziative intersettoriali, insieme allo sviluppo di acceleratori di innovazione. Le società private, collaborando con gli stati nazionali, svolgono un ruolo essenziale nella protezione del pianeta. Con il Fashion Pact, alcuni attori leader nel settore della moda e tessile uniscono le loro forze per la ...

Clima - G7 : a Parigi 32 aziende della Moda firmano un patto in favore dell’ambiente : I rappresentanti di trentadue aziende del settore della moda e del tessile hanno incontrato il presidente francese Emmanuel Macron ed hanno annunciato di aver sottoscritto il Fashion Pact, in favore dell’ambiente. Esso sarà presentato ufficialmente ai Capi di Stato che parteciperanno al G7 di Biarritz. All’incontro all’Eliseo hanno partecipato anche il ministro dell’Economia e delle finanze Bruno Le Maire, del Lavoro ...

32 grosse aziende di Moda firmeranno un patto per ridurre il proprio impatto sull’ambiente : Trentadue importanti aziende di moda firmeranno un patto per ridurre l’impatto sull’ambiente dovuto alle proprie attività. L’accordo è stato proposto dall’imprenditore francese François-Henri Pinault, presidente del gruppo Kering che controlla marchi come Gucci, Sain Laurent e Balenciaga, su richiesta del presidente francese