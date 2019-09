Milano | precipitano dall’ottavo piano |  morta la mamma | gravissima la bimba

Fonte : corriere

(Di lunedì 23 settembre 2019) La tragedia alle 15 di lunedì in un condominio nel centro di. La donna è morta mentre la piccola è in condizioni gravissime. Ancora da chiarire come madre e figlia siano cadute dalla tromba delle scale

