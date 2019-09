Milano | Gucci Mane passeggia in centro tra l' indifferenza dei passanti

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Sembra proprio che perre neldelle più note città italiane, godendo del fatto di non essere riconosciuto dalla maggior parte dei, sia diventata un'attività abituale, o quasi. Lata milanese di, in canottiera, tra l'della gente Un video che immortala la rap star internazionale – che gode di fama sconfinata a livello mondiale, come testimoniano i 12 milioni di followers del suo account Instagram, ed è da molti considerato il vero e proprio inventore della Trap – mentretranquillamente per ildi, attività per lui impossibile in patria e nella maggior parte del mondo anglofono, sta infatti catturando l'attenzione mediatica, suscitando entusiasmo anche e soprattutto tra i rapper italiani, che sono accorsi in massa a commentare il contenuto. Un fatto analogo si era verificato lo scorso 4 luglio, a ...

into_the_tunnel : RT @vogue_italia: C'era anche @GhaliFoh alla sfilata di @gucci ieri a Milano #MFW - infoitcultura : Gucci Primavera Estate 2020: i dettagli beauty della sfilata alla Milano Fashion Week - infoitcultura : Milano Fashion Week 2019, sfilata Gucci con le camicie di forza: la salute mentale non è moda -