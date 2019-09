Milan | Tuttosport | in caso di esonero di Giampaolo potrebbe arrivare Spalletti

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Le facce di Fredric Massara, Paolo Maldini e Zvonimir Boban all’uscita di San Siro, sabato sera, esprimevano uno stato d’animo a metà tra rabbia e disperazione. E il loro silenzio è parso come una specie di autocensura, per evitare di dire cose troppo pesanti o troppo false. Se l’idea che serpeggia maggiormente tra i tifosi è che sia stato dato un organico mediocre a un tecnico mediocre (“Se bisogna giocare con la squadra dell’anno scorso, tanto valeva lasciare Gattuso, che almeno trasmetteva un po’ di grinta”, il pensiero più ricorrente), la triade ha ovviamente idee differenti, non fosse altro per il fatto che sono loro ad aver costruito questo. Giovedì ilè atteso sul campo del Toro: considerato che i granata hanno già rilanciato il Lecce (primi punti del campionato alla terza giornata) e la Sampdoria (primi punti del campionato alla quarta giornata), la squadra di ...

GoalItalia : Idea Spalletti per il Milan dopo il ko nel derby [?? Tuttosport] - TuttoMercatoWeb : Crisi Milan, Tuttosport: inizia a circolare il nome di Luciano Spalletti - calciomercatoit : ??Secondo 'Tuttosport' tra i nomi che circolano per la panchina del #Milan c'è anche quello di #Spalletti ??… -