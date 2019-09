Milan provinciale | così vince sempre l’Inter Ormai del derby di Milano è rimasto solo il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) La grande attesa in settimana, le conferenze stampa con le solite frasi fatte su una “partita che vale doppio” e fa storia a sé, le coreografie e il tifo sugli spalti. E poi… nulla: in campo ildio praticamente non esiste più. Divario abissale, risultato scontato, nessuna tensione: non è più la sfida tra due grandi squadre che per una sera si contendono anche il primato cittadino, ma una partita normale, che non mette in palio proprio nulla e finisce quasialla stessa maniera. Con la vittoria dele una brutta figura del. Per dire, questi sono i risultati degli ultimi faccia a faccia: 2-0, 3-2, 1-0, 0-0, 3-2, 2-2, 2-2. Ilnon neuno dal 31 gennaio 2016: sono sette partite (in cui ha racimolato tre pareggi e quattro sconfitte, le ultime tre di fila), quattro anni, 1.470 giorni (se arriviamo fino al 9 febbraio 2020, data in cui è in ...

