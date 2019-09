Milan-Inter la partita più vista di sempre su DAZN

Milan provinciale - così vince sempre l’Inter. Ormai del derby di Milano è rimasto solo il tifo : La grande attesa in settimana, le conferenze stampa con le solite frasi fatte su una “partita che vale doppio” e fa storia a sé, le coreografie e il tifo sugli spalti. E poi… nulla: in campo il derby di Milano praticamente non esiste più. Divario abissale, risultato scontato, nessuna tensione: non è più la sfida tra due grandi squadre che per una sera si contendono anche il primato cittadino, ma una partita normale, che non mette in palio ...

Stadio Milan e Inter - il sindaco Sala : “due impianti? Soluzione da escludere” : In casa Milan e Inter continua a tenere banco la questione Stadio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala esclude la Soluzione di mantenere due stadi. “Dire ‘facciamo uno Stadio nuovo e lasciamo li’ San Siro’. Ecco, questo secondo me e’ sbagliato”, ha spiegato a margine della conferenza per le celebrazioni per gli 80 anni del Niguarda. “Immaginate la tristezza di San Siro vuoto, con le luci, ...

L'esordio di un big match su DAZN1 ha portato una buona fetta di spettatori su Sky. Il derby tra Milan e Inter, vinto dai nerazzurro per 2-0 con le reti di Brozovic e Lukaku, è stata infatti la prima grande sfida trasmessa sul canale 209. Una novità per molti, dopo la prima stagione in cui

Paolo Rossi a 360° sulla Serie A : la corsa scudetto - l’Inter di Conte ed i problemi del Milan : Oggi è il compleanno di Paolo Rossi, l’ex attaccante è stato intervistato e ha affrontato l’argomento del campionato di Serie A, le prime quattro giornate sono state “divertenti, c’è partita finalmente. Le altre si stanno avvicinando alla Juventus che ha dominato negli ultimi campionati. Mi sembra che le avversarie, Napoli e Inter, si siano accostate, mi sembra che abbiano le carte in regola per giocarsela fino alla ...

Milan-Inter - Vieri distrugge i rossoneri : “sarebbe finita 6-0 se non ci fosse stato Donnarumma” : L’ex attaccante dell’Inter ha commentato il derby di San Siro, sottolineando la superiorità nerazzurra rispetto ai rossoneri Christian Vieri non usa mezze misure e, interrogato sul derby tra Milan e Inter giocato sabato sera, ha espresso il proprio personale giudizio sulla partita. Spada/LaPresse Parole dure nei confronti dei rossoneri, apparsi molli e svogliati al cospetto dei nerazzurri, molto più in palla e decisi a portare ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Lazio-Parma 2-0 - Immobile-Marusic. Milan-Inter 0-2 : Brozovic-Lukaku - rossoneri al tappeto! Super Cagliari - bene Juve e Napoli : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Lazio-Parma 2-0, Immobile-Marusic. Milan-Inter ...

I violini dell’Inter e le nozze con i fichi secchi del Milan : Il post derby ci regala due squadre in direzione opposta. Pe l'Inter di Antonio Conte, in testa a punteggio pieno, ormai è tutto un concerto di violini. Per il Milan di Giampaolo, invece tira aria di tempesta

Milano Fashion Week - la sfilata di Gucci interamente carbon neutral : viaggiatori nel tempo dall’aria vintage - in un ambiente clinico stile reparto psichiatrico : Un ambiente bianco, asettico, le luci accecanti da sala operatoria e i modelli immobili che vengono trasportati da una passerella mobile, completamente vestiti di bianco, con casacche abbottonate sulla schiena, come le camicie di forza. Inizia così, in un ambiente ‘clinico’, la sfilata di Gucci per la primavera-estate 2020, presentata al Gucci Hub, ex fabbrica aeronautica riconvertita in polo creativo. Un reparto psichiatrico, poi il blackout. ...

Inter - Lukaku ha conquistato tutti : protagonista anche nel derby contro il Milan : L'Inter è riuscita a portare a casa il derby di Milano battendo il Milan 2-0, restando a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate, in testa al campionato con dodici punti. Uno dei grandi protagonisti della serata è stato Romelu Lukaku, autore del secondo gol e di giocate fondamentali per far alzare la squadra. Il centravanti belga ha dimostrato con i fatti di essersi messo alle spalle il problema alla schiena che ne aveva condizionato il ...

L'Inter vince il derby contro il Milan : Brozovic re di Milano : L'Inter vince il derby di Milano contro il Milan e resta in testa alla classifica con dodici punti raccolti nelle prime quattro giornate, a punteggio pieno. A decidere il match i due uomini più discussi in questa settimana, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, protagonisti di una discussione accesa negli spogliatoi dopo la gara di Champions League contro lo Slavia Praga. Il centrocampista croato ha portato in vantaggio i nerazzurri con un tiro ...

Milan-Inter - le pagelle dei quotidiani : disastro Rodriguez e Piatek : Milan-Inter, le pagelle dei quotidiani – Il derby è nerazzurro, Conte batte Giampaolo per 2-0 con le reti nel secondo tempo di Brozovic e Lukaku. Successo meritato per Handanovic e compagni al dispetto di un Milan che sta ancora dimostrando tutti i suoi limiti. Di seguito, le pagelle dei principali quotidiani sportivi nazionali. Milan-Inter 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Brozovic e Donnarumma i migliori, Lukaku si salva per il gol ...

Highlights Milan-Inter 0-2 : VIDEO - gol e sintesi. Brozovic e Lukaku fanno impazzire Conte : E’ l’Inter di Antonio Conte ad imporsi nel derby della Madonnina contro il Milan, nel match valido per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. I nerazzurri si sono imposti 2-0 grazie alle marcature di Marcelo Brozovic e di Romelu Lukaku, controllando l’incontro e avendo occasioni importanti anche prima delle realizzazioni. Un successo, dunque, meritato della Beneamata che ottiene il quarto successo in ...

Lukaku-Brozovic - Inter batte Milan e resta prima : Un abbraccio che spazza via le chiacchiere e regala all'Inter tre punti dall'enorme significato, una risposta a tutte le polemiche e agli ''errori'' sbandierati da Conte e Marotta. Dallo screzio negli spogliatoio nell'immediato post-Slavia (trapelato, secondo il tecnico e l'ad, con troppa facilita') al tripudio nel derby: Brozovic con una rasoiata deviata da Leao e Lukaku con una zampata di testa fanno pace, scambiandosi teneri buffetti prima e ...