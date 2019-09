Migranti,Malta: politica comune in Ue

"Abbiamo raggiunto un accordo per un documento" che sarà discusso nel consiglio affari interni che si terrà a Lussemburgo l'8 ottobre. Lo ha detto il ministro dell'Interno maltese,Farrugia, al termine del minivertice disuitra 5 Paesi europei. "Siamo partiti col piede giusto-ha dichiarato la ministra dell'Interno Lamorgese-un primo passo concreto per un approccio di vera azioneeuropea". "Chi arriva in Italia arriva in Ue, e oggi questo concetto fa parte delsentire europeo", ha aggiunto.(Di lunedì 23 settembre 2019)