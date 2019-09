Migranti | vertice a Malta con Italia | Germania | Francia e Finlandia | si punta a

Al via il vertice sui Migranti. Lamorgese : "Abbiamo buone prospettive" : Il vertice sull’immigrazione prende il via con le buone aspettative di Luciana Lamorgese, il nuovo ministro dell’Interno dell’esecutivo giallo-rosso, che al suo arrivo al Forte Sant’Angelo, di fronte a La Valletta, dichiara: “Speriamo che i lavori vadano bene. Abbiamo buone prospettive ma ne parliamo dopo”. Lamorgese incontrerà i ministri dell’Interno di Francia, Germania, Malta e ...

Vertice a Malta sulla ripartizione automatica dei Migranti in Ue. Lamorgese : “Buone prospettive” : Si apre il Vertice a Malta sull'immigrazione: a La Valetta i ministri dell'Interno di Italia, Malta, Francia e Germania, Finlandia (in qualità di presidente europeo di turno) e il commissario Ue Dimitris Avramopoulos si incontrano per parlare di ripartizione automatica delle quote e per discutere del 'Programma temporaneo e predefinito per le riallocazioni'.Continua a leggere

Vertice Italia Francia - il premier Conte : “Disponibilità su sbarchi e ridistribuzione Migranti. Stop a propaganda” : “È essenziale per l’Ue che volti pagina in direzione di una gestione strutturale e non più emergenziale dei flussi. Ho avuto la piena disponibilità del presidente Macron per un meccanismo europeo sugli sbarchi, sulla ridistribuzione e per un a gestione efficace dei rimpatri”. Così il premier Giuseppe Conte, nella conferenza stampa dopo il primo bilaterale con il presidente francese dopo le tensioni degli ultimi mesi su gilet gialli e ...

Vertice Conte-Macron - il premier : «Migranti? Voltare pagina - basta propaganda anti-europea» : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Vertice di Governo sui Migranti : per Ocean Viking soluzione vicina : Vertice di Governo sui migranti: per Ocean Viking soluzione vicina.Si e' tenuto a Palazzo Chigi un Vertice governativo

Vertice a P. Chigi sui Migranti - su Ocean Viking "adeguata e sollecita soluzione" : La strategia complessiva sull’immigrazione, all’indomani dei colloqui europei del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e la questione specifica della Ocean Viking, ancora in mare aperto con 82 migranti a bordo, in attesa di un porto sicuro. Queste le tematiche al tavolo di Palazzo Chigi, dove si è tenuto un Vertice ristretto di Governo. Con il premier Conte c’erano i ministri competenti Luciana Lamorgese ...

A Palazzo Chigi vertice di Governo sui Migranti : Il premier Giuseppe Conte incontra i ministri Luciana Lamorgese (Interno), Luigi Di Maio (Esteri), Lorenzo Guerini (Difesa) e Paola De Micheli (Infrastrutture). Tra le questioni in sospeso anche la vicenda della nave delle Ong "Sos Mediterranee" e "Medici senza frontiere" che da giorni naviga tra Lampedusa e Malta in attesa dell'indicazione di un approdo sicuro per lo sbarco degli 82 migranti a bordo

Migranti : vertice di Conte a Palazzo Chigi con Lamorgese - Di Maio - Guerini e De Micheli : Un vertice a Palazzo Chigi con i ministri competenti per l’immigrazione, all’indomani dell’incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il premier Giuseppe Conte ha chiamato nella sede del governo il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio – che è anche capo delegazione M5s – il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro delle ...

Migranti - Conte convoca a Palazzo Chigi vertice con Lamorgese - Di Maio - Guerini e De Micheli : vertice sui Migranti a Palazzo Chigi, dove il premier Giuseppe Conte ha convocato i ministri competenti: il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il...

Sbarchi - Migranti secondari e missione Sophia - vertice Italia-Germania il 18 : Mentre il premier italiano Giuseppe Conte ha ripreso la sua battaglia sulla ripartizione dei migranti che sbarcano in Italia, è la Germania in questo momento il Paese più dinamico sul fronte delle politiche migratorie

Migranti : terminato vertice Procura - ‘attenzione a incolumità naufraghi Open Arms’ : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – E’ terminato dopo quasi tre ore il vertice della Procura di Agrigento dove i magistrati, coordinati dal Procuratore capo Luigi Patronaggio, hanno fatto il punto della situazione sull’inchiesta sulla Open Arms, dopo l svolta dell’annuncio della disponibilità di un porto sicuro in Spagna. Massimo riserbo sull’incontro. Ma, come apprende l’Adnkronos, da fonti della Procura trapela ...

Migranti : caso Open Arms - vertice in Procura ad Agrigento (2) : (AdnKronos) - Nel corso della riunione in Procura viene affrontata la novità sull'annuncio del governo spagnolo di offrire un porto sicuro alla nave della ong Open Arms. A questo punto ci potrebbero essere ulteriori sviluppi, tutti da verificare. L'indagine potrebbe subire una battuta di arresto all