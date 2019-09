Migranti | Salvini | ‘se c’è cambio atteggiamento Ue merito mio | ma c’è resa’

Migranti : Salvini - ‘da Malta presa in giro - una sòla - calata di braghe’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – L’accordo sui Migranti raggiunto oggi a Malta tra i ministri dell’Interno “a leggere bene il documento è per il 99 per cento una presa in giro. Si parla di redistribuzione di Migranti raccolti dalle navi e dalle Ong: tradotto, il 90 per cento di quelli che sono sbarcati e stanno in Italia rimarranno in Italia”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di Tg2 Post.“Verrebbero ...

Il duro giudizio di Salvini sull'accordo sui Migranti : "E' per il 99% una presa in giro" e per il resto "una calata di braghe": così il leader leghista, Matteo Salvini, ha commentato l'accordo sui migranti raggiunto a La Valletta, intervenendo a Tg2 Post. "I numeri mi dicono che verranno forse redistribuiti il 10% di quelli arrivati e, nel frattempo, a settembre gli arrivi sono aumentati del 50%", ha spiegato Salvini. La redistribuzione, infatti, riguarderebbe solo i migranti salvati dalle Ong ...

Migranti - Salvini dopo accordo a Malta : “È una sòla. Lamorgese non venda fumo agli italiani” : “Innanzi tutto un consiglio al nuovo ministro dell’Interno Lamorgese. Non si faccia prendere in giro. Non venda agli italiani il fumo, noi preferiamo l’arrosto”, così l’ex titolare del Viminale, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dall’aeroporto di Genova, dopo essere stato al salone nautico, ha commentato il “documento comune” sui Migranti dei Paesi membri dell’Unione europea, firmato ...

Migranti - i porti con Salvini erano chiusi? No - sono rimasti aperti : nel 2019 con lui ministro 10 navi ong su 14 sono sbarcate in Italia : Era il 10 giugno 2018. Quel giorno Matteo Salvini aveva dato il via alla “politica dei porti chiusi“, impedendo l’attracco della nave Aquarius con 629 persone a bordo e inaugurando la narrazione che nei mesi successivi avrebbe caratterizzato la sua gestione del ministero dell’Interno: con noi al governo in Italia non arriva più nessuno. I numeri, però, raccontano una realtà ben diversa. Tra il 1° giugno 2018 e il 19 ...

Migranti : Rosato - ‘a Malta possibile svolta - con insulti Salvini il nulla’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Può essere il vertice della svolta, quello in cui ottenere qualcosa di concreto. Perché con gli insulti, le urla e le invettive di Salvini non abbiamo ottenuto nulla (se non alimentare la sua personale e perenne campagna elettorale)”. Lo scrive in un tweet Ettore Rosato, di Italia Viva, commentando un articolo sul summit sui Migranti a Malta con la ministra Luciana Lamorgese alla sua prima ...

Migranti sulla Gregoretti - chiesta l'archiviazione per Salvini : «Pronto se il tribunale dei ministri chiederà il processo» : Migranti a bordo della nave Gregoretti, la Procura distrettuale di Catania ha avanzato richiesta motivata di archiviazione per Matteo Salvini. Lo dice lo stesso leader della Lega aprendo la lettera...

Conte alla festa FdI : «Migranti - non darò tregua a Macron. Salvini lasciato solo anche da Orban». Cori da stadio per il premier ungherese : Conte arriva insieme al figlio ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia: «Oggi sono di turno come papà, dove lo lascio...»: è la battuta con la quale il premier si...

**Migranti : Salvini indagato per sequestro - Tribunale ministri deciderà entro 90 giorni** : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – Il Tribunale dei ministri di Catania deciderà entro i prossimi 90 giorni se accogliere la richiesta di archiviazione per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera. La composizione del Tribunale dei ministri è la stessa di quella che il 24 gennaio scorso aveva chiesto al Senato l’autorizzazione a ...

Migranti : Salvini indagato per sequestro persone - cosa è il Tribunale dei ministri : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – Il Tribunale dei ministri è una sezione specializzata del Tribunale ordinario competente per i reati commessi dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni (i cosiddetti ‘reati ministeriali”). Saranno i tre giudici di Catania Nicola La Mantia, Sandra Levanti e Roberto Corda, a occuparsi dell’indagine che vede indagato l’ex ...

Migranti : Salvini indagato per sequestro persona - Procura Catania chiede archiviazione : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – La Procura di Catania,come apprende l’Adnkronos, chiede l’archiviazione per l’ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera. Il fascicolo era stato aperto a fine luglio dalla Procura di Siracusa contro ignoti. La nave della Guardia Costiera era ferma nel porto di Augusta con a bordo 115 Migranti. Il comandante ...