Migranti : Open Arms - ‘nostra missione proteggere vite - torniamo nell’Egeo’ : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – “La nostra missione è proteggere vite in mare, per questo torniamo nell’Egeo a bordo #Astral. Le isole greche sono di nuovo testimoni di migliaia di vite in pericolo e di naufragi e morti senza testimoni. Ogni vita è unica e ogni vita conta, andiamo dove c’è bisogno di noi”. Così su Twitter Open Arms .L'articolo Migranti : Open Arms , ‘nostra missione proteggere vite , torniamo ...

Migranti : Open Arms - 'per gip necessario proseguimento indagine sequestro persona' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - "Il Gip di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto il dis sequestro della nostra imbarcazione, l’ Open Arms , ritenendo di aver raccolto gli elementi necessari al proseguimento dell’ indagine contro ignoti per abuso di ufficio e sequestro di persona". Così, Open Arms in un

Open Arms - gip convalida sequestro ma la nave può tornare in mare : “Migranti trattenuti contro volontà - ma l’ong non è responsabile” : sequestro convalidato, ma senza trattenere la nave. Così ha deciso il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, in merito alla vicenda Open Arms, l’imbarcazione della ong spagnola rimasta bloccata in mare per 19 giorni. Secondo il giudice, infatti, “sussiste il fumus del reato di sequestro di persona da parte dei pubblici ufficiali in corso di identificazioni”, ma “non sussistono esigenze probatorie anche in ...