Migranti | le quattro incognite al vertice di Malta

Migranti - si fanno in quattro per salvarci ma li guardiamo con ostilità. Eppure hanno un manto dorato : Si trova stampato sul foglio plastificato e posto sul tavolo della camera 218. Il nuovo Hotel del Porto non è lontano dalla stazione Centrale di Bologna. Non disturbare, do not disturb, ne pas déranger… scritto anche in lingua tedesca, il messaggio è da appendere in caso di bisogno all’esterno della camera. “Non disturbare” lo affiggiamo soprattutto fuori dell’albergo. Esibito com’è nelle parole, nelle scelte e nelle politiche della ...