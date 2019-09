Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Era il 10 giugno 2018. Quel giorno Matteoaveva dato il via alla “politica dei“, impedendo l’attracco della nave Aquarius con 629 persone a bordo e inaugurando la narrazione che nei mesi successivi avrebbe caratterizzato la sua gestione del ministero dell’Interno: con noi al governo in Italia non arriva più nessuno. I numeri, però, raccontano una realtà ben diversa. Tra il 1° giugno 2018 e il 19 settembre, con il segretario del Carroccio alla guida del Viminale fino al 20 agosto, siverificate 25 “crisi in mare”, eventi in cui le navi delle ong è stato negato l’approdo in un porto italiano. Analizzando i 10 casi verificatisi lo scorso anno – ha calcolato l’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale che ha tenuto il conto degli sbarchi dell’ultimo anno – emerge che in ...

fattoquotidiano : Migranti, i porti con Salvini erano chiusi? No, sono rimasti aperti: nel 2019 con lui ministro 10 navi ong su 14 so… - matteosalvinimi : Il nuovo governo di sinistra si rinchiude dietro le porte dei palazzi e riapre le porte ai clandestini! Non l'hanno… - matteosalvinimi : Porti riaperti dal governo sinistro dell’invasione e a farne le spese sono prima di tutto le Forze dell’Ordine. In… -