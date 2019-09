Migranti | assegnato porto di Messina a Ocean Viking

Migranti - assegnato porto di Messina alla Ocean Viking : Aggiornamento ore 22:30 - Il Viminale ha accolto l'appello della Ocean Viking e ha concesso lo sbarco nel porto di Messina . La nave sta affrontando condizioni meteorologiche avverse a largo di Linosa e a bordo ci sono 14 bambini, la più piccola è una neonata di soli otto giorni. Ocean Viking chiede un porto sicuroLa Ocean Viking , nave delle Ong SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere, è ancora in mare e ha a bordo 182 Migranti salvati in ...

Ocean Viking - assegnato il porto sicuro a Lampedusa : via libera allo sbarco di 82 Migranti : La Ocean Viking sbarcherà in Italia. Alla nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere, con 82 immigrati a bordo, è stato infatti assegnato il "place of safety", a Lampedusa. La nave della Ong ora si sta dirigendo verso l'isola. Si sta valutando se farla entrare direttamente in porto o fare il