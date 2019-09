Migranti | accordo al vertice a Malta | ricollocamenti rapidi e rotazione porti Lamorgese

Migranti - raggiunto accordo a Malta. Lamorgese : “Sì a rotazione porti Ue e ricollocamenti rapidi” : I ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania, Malta e Finlandia hanno trovato l'accordo sulle nuove regole riguardanti l'arrivo dei Migranti nell'Unione europea. Il ministro Luciana Lamorgese spiega che nell'intesa viene prevista sia la rotazione volontaria dei porti di sbarco che una ricollocazione più rapida - entro quattro settimane - dei richiedenti asilo.Continua a leggere

Malta - primo accordo Ue sulla redistribuzione dei Migranti : Francia, Germania, Malta e Italia trovano un’intesa. Lamorgese: è il primo passo di un’azione comune

Migranti - vertice a Malta. Lamorgese : accordo per ricollocamenti in tempi rapidi : vertice a Malta sui Migranti. Al Forte Sant'Angelo si è svolto il summit sull'immigrazione con i ministri di Francia, Germania, Italia e Finlandia (in qualità di presidente i...

L’accordo sui Migranti che si discute oggi a Malta - spiegato : Potrebbe introdurre un ricollocamento automatico dei migranti che sbarcano in Italia e a Malta, ma molto dipenderà dal testo finale

Macron rassicura Conte : “Più vicino l’accordo per distribuire i Migranti” : Roma e Parigi vorrebbero smistare in Europa i profughi entro 30 giorni. Il presidente francese a Palazzo Chigi: “Sanzioni a chi non accoglie”

Su Migranti e crescita economica Italia e Francia ora sembrano andare più d'accordo : migranti, Libia, crescita economica: Roma e Parigi cercano convergenze, dopo mesi di aspra polemica, e aprono la via al disgelo riscoprendo quella che Emmnanuel Macron, ricevuto a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte, ha definito "un'amicizia indistruttibile" che sarà rinsaldata anche dal punto di vista culturale il prossimo anno con un vertice in Italia. "Sono lieto di ritrovarla qui, caro Giuseppe, qui a Roma", ha esordito il ...

Perché sul meccanismo di ripartizione dei Migranti in Ue non c’è ancora un accordo : La soluzione del caso della Ocean Viking non ha sancito ancora la nascita di un meccanismo automatico di redistribuzione tra i Paesi Ue. Il piano temporaneo di ripartizione dovrebbe essere discusso il prossimo 23 settembre a Malta, al vertice dei ministri dell'Interno di Francia, Germania, Italia, Spagna, Finlandia (in qualità di presidenza di turno del Consiglio Ue). Ma i negoziati sono ancora aperti.Continua a leggere

Migranti - “verso accordo Ue con Francia e Germania : sbarco nei porti di Italia e Malta - ricollocamento entro un mese” : Italia, Malta, Francia e Germania stanno lavorando a un accordo per gestire in maniera condivisa gli sbarchi e procedere in maniera più efficace ed efficiente ai ricollocamenti, nonostante il regolamento di Dublino. Si chiama “Temporary predictive riallocation program” e, come rivelato da la Stampa, il 23 settembre i quattro ministri dell’Interno si incontreranno per la firma all’accordo. Anche di questo parlerà oggi ...

Ocean Viking - accordo per sbarcare i Migranti a Malta : Il premier Muscat: "Nessuno resterà sull'isola, la redistribuzione concordata con l'Ue". Msf: "Sollevati per la soluzione, ma i governi europei devono porre definitivamente fine a stalli prolungati e meschine negoziazioni caso per caso"

Gregoretti - Magi (+Europa) : “Migranti redistribuiti in Ue grazie ad accordo raggiunto a vertice di Parigi disertato da Salvini” : “I migranti a bordo della Gregoretti saranno redistribuiti in Europa grazie all’accordo raggiunto al vertice di Parigi, lo stesso che Salvini aveva disertato dicendo che non voleva farsi dare degli ordini”. Così Riccardo Magi di +Europa, commentando lo sbarco dei naufraghi autorizzato oggi, ha ricordato l’assenza dalla Lega dalle discussioni in Ue sul tema immigrazione. “La realtà è che non si vuole governare ...

Migranti : Patronaggio - 'Ong? Rilevanza penale solo se c'è accordo con trafficanti' : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - "Per noi c'è una Rilevanza penale solo se c’è un accordo tra chi mette in mare i gommoni e le ong, altrimenti c’è il rischio che si presti a strumentalizzazioni". Lo ha detto, come si apprende, durante l'audizione a porte chiuse davanti alla Commissione regionale antim