Microsoft piacevolmente sorpresa dai contenuti e dalle innovazioni in arrivo

(Di lunedì 23 settembre 2019)ha acquisito sette studi in un anno e pochi mesi. Le acquisizioni includevano quelle di Playground Games, Undead Labs, Compulsion Games, Ninja Theory, Obsidian, inXile e, più recentemente, quella di Double Fine.Tutti questi studi stavano lavorando ad alcuni progetti non annunciati quando sono stati acquisiti, come ci si potrebbe aspettare. In un'intervista con Xbox: The Official Magazine (novembre 2019, numero 182), Aaron Greenberg (General Manager of Games Marketing di Xbox) ha messo in luce la forte energia creativa che proviene da questi studi di sviluppo, affermando di essere statosorpreso dall'innovazione e daisu cui stanno lavorando."Per me, è stato incredibilmente eccitante incontrare i team e vedere cosa c'è in cantiere. Ciò che posso dire è che ci sono tutti i tipi di progetti che la gente conosce in gran parte, e poi ci sono molte altre cose ...

