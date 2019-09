Metal Wolf Chaos XD - recensione

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 23 settembre 2019) Volendo usare un eufemismo, potremmo dire che Xbox non ha mai avuto vita facile in Giappone, ma va dato atto a Microsoft di aver provato in tutti i modi a sfondare con le proprie console nella terra del Sol Levante. Uno dei modi più frequenti è stato lo sviluppo di titoli esclusivi per il mercato giapponese, che avrebbero dovuto fungere da testa di ponte per entrare nelle case del pubblico più diffidente. Era il lontano 2004 quando la casa di Redmond chiese a FromSoftware di sviluppare un gioco di mech diverso dal solito e da tale richiesta nacque, un titolo che abbinava alcuni elementi presi dalla celebre serie Armored Core alla cafonaggine dei B movies patriottici americani.La trama sembra uscita da un rigurgito di John Carpenter dopo una serataccia passata a bere pessimi alcolici e a mangiare cibo spazzatura: gli Stati Uniti di inizio 21° secolo sono ridotti ad uno ...

