Megan Fox | “Trattata come un oggetto sessuale | ho avuto un vero esaurimento psicologico”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Penso di averunpsicologico a causa del quale non volevo proprio niente da fare”. A rivelarlo è l’attriceFox, che in un’intervista a Enterntainment Tonight, in occasione dei 10 anni dall’uscita del film “Jennifer’s Body”, ha raccontato di avergravi problemi di salute perché Hollywood la considerava solo “un”. L’attrice ha raccontato nell’intervista“essere sessualizzata e oggettivizzata stava diventando un tema ricorrente quando si trattava della sua carriera. Non era solo quel film, era ogni giorno della mia vita, tutto il tempo, con ogni progetto a cui ho lavorato e ogni produttore con cui ho lavorato. Questo mi ha causato un punto di rottura”. Per questo, ha spiegatoFox, ha cominciato ha cominciato a soffrire di depressione: “Non volevo essere vista, non volevo fare una foto, comparire in una rivista, camminare su ...

