Mauro Marin | l' ex vincitore del GF è stato ricoverato in psichiatria | ' Sto male'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Nuovi problemi di salute per, l'exdel Grande Fratello 10. In queste ore, infatti, si è diffusa la notizia secondo la quale il trentanovenne ènel reparto psichiatrico dell'ospedale di Montebelluna. Pochi giorni dopo l'uomo èdimesso ma a quanto pare sarebbelui stesso a chiedere nuovamente aiuto ai medici per un supporto psicologico. Problemi di salute per l'exdel Grande Fratello 10 I primi a riportare la notizia sono stati i giornalisti de La Tribuna Di Treviso che hanno fatto sapere che, dopo esseredimesso in seguito ad un primo ricovero nel reparto die, nelle ultime ore, è tornato nuovamente al San Valentino di Montebelluna per chiedere aiuto ai medici. Un periodo decisamente non facile per l'exdel Grande Fratello che già a inizio settembre era finito al centro delle cronache ...

Italia_Notizie : Mauro Marin ricoverato in psichiatria: 'Ho bisogno di aiuto' - Notiziedi_it : Mauro Marin ricoverato in psichiatria: “Ho bisogno di aiuto” - lrstn : Che bono Mauro Marin ingrassato e malato psichiatrico. Sembra Maradona. -