Marianne Mirage e il suo nuovo singolo | «L’Amore è Finito»

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il video de «L’Amore è», ildiche anticipa l’uscita del disco di inediti prevista per il 18 ottobre, è un vero e proprio corto che vede come protagonisti la stessa cantante e l’attore Marco Giallini. Visibile dal 23 settembre, il video, diretto da Fabio Resinaro, è un delizioso omaggio al cinema degli ultimi vent’anni, da Léon di Luc Besson fino al Tom Hardy di Locke. Ma non solo. Ad impreziosire la narrazione, la fotografia di Paolo Bellan, luci e suoni a scolpire le immagini, e infine Marco Giallini che «duella» con, che si rivela anche un’ottima attrice. «Ingannare le persone fa parte del mio lavoro. E questo lo sapevi. Non c’è niente di personale», dice lui. Lei parla poco, ma agisce. Molto. Una vendicatrice persa dentro un noir moderno. «Posso chiederti una cosa? Tu perché lo fai?». Anche se la risposta arriva, forse non ...

