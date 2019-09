Marco Maddaloni e Romina Giamminelli | matrimonio a sorpresa

Fonte : blogo

(Di lunedì 23 settembre 2019)sono convolati a nozze. Il vincitore dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi e l'ex-concorrente di Pechino Express hanno pronunciato il fatidico sì dopo la proposta diavvenuta in diretta nazionale, durante la finale dell'ultima edizione del reality di Canale 5. Nonostante la lettera scritta a maggio dalla modella al settimanale Di Più, rivolta al compagno, in cui si rammaricava del fatto che l'organizzazione dell'evento fosse a rischio a causa degli impegni di lui, "che non hanno nulla a che vedere con il coronamento all'altare del nostro legame", la coppia ha esaudito in gran segreto il suo più grande desiderio: formalizzare il rito civile del 2015, con al fianco i propri figli, Giovanni e Giselle.A differenza di quanto capita comunemente tra personaggi famosi, nessuna informazione sulè stata diffusa in rete prima ...

