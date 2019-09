Marco Giampaolo | processo nel Milan Il sondaggio non ufficiale | mister con

La prima gara stagionale a San Siro fa sorridere Marco Giampaolo : Buona la prima gara stagionale a San Siro. Il Milan batte il Brescia 1-0 e Marco Giampaolo può sorridere. Il

Milan - Marco Giampaolo rischia di perdere credibilità : ennesima sconfitta per la squadra contro l'Udinese : Non è una forzatura dei media, stavolta: anche se siamo solo alla seconda giornata, Marco Giampaolo rischia. Non di perdere il posto (per quello sì, è davvero troppo presto), ma di perdere la fiducia dell' ambiente e la credibilità. E non tanto perché il suo Milan ha toppato all' esordio, ko 1-0 in

Serie A - Marco Giampaolo stecca alla prima : l'Udinese batte il Milan 1-0 : Inizia con una sconfitta l'avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. alla Dacia Arena di Udine, rossoneri battuti per 1-0 da un'ottima Udinese. Gara decisa da un gol di testa dell'esordiente Rodrigo Becao (primo centro in carriera) nella ripresa, la squadra di Tudor è sembrata più in pa

Milan - mercato ed estate senza gol : quante incognite. Marco Giampaolo non ha ancora chiarito il futuro di Suso : La rivoluzione c' è, ma non si vede. Il nuovo Milan riparte dagli uomini del passato con le idee del futuro da mettere subito alla prova sul campo dell' Udinese (ore 18, diretta Sky Sport). «Meglio affrontarli adesso piuttosto che fra dieci giornate, quando l' idea di gioco di Marco Giampaolo sarà a