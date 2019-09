Manuel Bortuzzo | chiesti 20 anni per i 2 aggressori Il legale | vogliamo 10 milioni di

Spararono al nuotatore Manuel Bortuzzo : chiesti 20 anni per i killer : Michele Di Lollo L’atleta dalle grandi speranze è dal 2 febbraio su una sedia a rotelle. La famiglia pretende giustizia. Nell’udienza di oggi arrivano le richieste della procura Roma. Un sogno spezzato e una rivincita dritta davanti a lui. Manuel Bortuzzo, atleta dalle grandi potenzialità, ha diritto a una giustizia certa e questo è quanto promette a lui e alla famiglia la procura di Roma. Gli sparano quasi a bruciapelo per errore ...

Ferimento Manuel Bortuzzo : Campidoglio si costituisce parte civile : Roma – È stata ammessa la costituzione di parte civile di Roma Capitale nel processo contro gli aggressori del giovane nuotatore azzurro Manuel Bortuzzo, ferito lo scorso febbraio nel quartiere Axa. Lo rende noto il Campidoglio. L'articolo Ferimento Manuel Bortuzzo: Campidoglio si costituisce parte civile proviene da RomaDailyNews.

Manuel Bortuzzo - chiesta condanna a 20 anni per i due aggressori del giovane nuotatore. Legale chiede risarcimento da 10 milioni : condannare Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano a 20 anni di carcere. È questa la richiesta avanzata dalla pm Elena Neri per i due aggressori del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, ferito gravemente con un colpo di pistola nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorsi e rimasto paralizzato alle gambe. La procura, nell’ambito del processo svolto con rito abbreviato, contesta ai due il tentato duplice omicidio di Bortuzzo e della fidanzata ...

Manuel Bortuzzo ospite alla Fashion Week per Armani : Si presentato alla sfilata sorridendo. Come ha sempre fatto. Anche nei momenti più difficili, anche quando gli hanno sparato e ha perso l’uso delle gambe. Il nuotatore Manuel Bortuzzo è uno degli ospiti più amati della sfilata primavera-estate di Emporio Armani, che si è tenuta durante la Fashion Week. È diventato un simbolo di resistenza e di positività sia per chi lo conosceva da vicino sia per ...

Italia Sì : Marco Liorni riaccende il sabato pomeriggio di Rai 1 e arruola il campione Manuel Bortuzzo : Manuel Bortuzzo Mentre l’impegno a Reazione a Catena sta per volgere al termine (da lunedì 23 settembre tornerà L’Eredità), domani pomeriggio Marco Liorni darà il via alla seconda stagione di Italia Sì, il podio del sabato di Rai 1, in onda a partire dalle 16.40. Al fianco del conduttore torneranno Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli, mentre non ci sarà Platinette, impegnata ad Amici Celebrities. Al suo posto, Italia Sì arruola ...

Manuel Bortuzzo incontra Valentino Rossi : "E chi ci ferma a noi due?" : Manuel Bortuzzo incontra Valentino Rossi: "E chi ci ferma a noi due?" L’incontro tra il ragazzo rimasto paralizzato dopo l’agguato a Roma del febbraio scorso e il campione è stato documentato con una foto e un post su Instagram. Con loro c'era anche il pilota Mattia Pasini, che al giovane nuotatore ha scritto: "Un ...