Manuel Bortuzzo | chiesta condanna a 20 anni per i due aggressori del giovane nuotatore

Manuel Bortuzzo - pm chiede 20 anni per i due aggressori : Il pm di Roma, Elena Neri, ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione ciascuno per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del tentato duplice omicidio del nuotatore Manuel Bortuzzo (CHI È) e della fidanzata avvenuto la notte del 2 e 3 febbraio scorsi, all’Axa, quartiere della capitale, tra Ostia e l’Eur. Bortuzzo fu ferito gravemente e rimase paralizzato. Il pm, nell'ambito di un processo svolto con rito abbreviato, contesta ai due ...

Manuel Bortuzzo - chiesti 20 anni per i due aggressori del giovane nuotatore : Per gli aggressori di Manuel Bortuzzo è stata chiesta una condanna a 20 anni di reclusione. Si tratta di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del tentato duplice omicidio del giovane ...

Manuel Bortuzzo ospite alla Fashion Week per Armani : Si presentato alla sfilata sorridendo. Come ha sempre fatto. Anche nei momenti più difficili, anche quando gli hanno sparato e ha perso l’uso delle gambe. Il nuotatore Manuel Bortuzzo è uno degli ospiti più amati della sfilata primavera-estate di Emporio Armani, che si è tenuta durante la Fashion Week. È diventato un simbolo di resistenza e di positività sia per chi lo conosceva da vicino sia per ...