Manchester United disastroso | Paul Pogba si compra un cane da guardia per difendersi dai

Manchester United - Solskjaer blinda Pogba : “Paul non vuole andare da nessuna parte - resta anche a gennaio” : L’allenatore del Manchester United ha parlato del futuro del centrocampista francese, sottolineando come non si trasferirà al Real Madrid Il Manchester United non ha nessuna intenzione di cedere Paul Pogba, lo ha confermato anche Ole-Gunnar Solskjaer in conferenza stampa, ammettendo di puntare sul centrocampista francese. AFP/LaPresse Niente addio a gennaio dunque, come emerso dalle parole del norvegese: “non ascolto il ...

Juventus - dalla Spagna Diario Gol : 'Ronaldo vuole tornare al Manchester United' : Le ultime notizie di calciomercato riguardano Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di lasciare la Juventus al termine della stagione. A Ronaldo sono sempre piaciute le sfide, come dimostra il fatto che dopo nove lunghi anni di vittorie con la maglia del Real Madrid ha deciso di lasciare i castigliani e la Spagna per iniziare una nuova avventure con la Juventus di Andrea ...

DIRETTA/ Manchester United-Astana - risultato live 0-0 - : porta stregata per Rashford! : DIRETTA Manchester United Astana streaming video e tv: risultato live 0-0, inizia la partita di Old Trafford che si gioca per l'Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Classifiche gironi : c'è il Manchester United - diretta gol : RISULTATI EUROPA LEAGUE: la diretta gol live score delle partite in programma oggi, giovedi 19 settembre e la classifica dei gironi nel primo turno.

Manchester United - Scholes durissimo contro Pogba : “se dovesse andarsene - non sarebbe una grande perdita” : L’ex giocatore dello United ha attaccato duramente Pogba, colpevole di non impegnarsi abbastanza in campo Le prestazioni di Paul Pogba in questa stagione non convincono Paul Scholes, alquanto critico nei confronti del centrocampista del Manchester United. LaPresse/PA Intervenuto ai microfoni di talkSport, il britannico non ha usato parole al miele per il francese: “penso sia abbastanza chiaro che vuole andare via, voleva andare ...

De Gea - rinnovo fino al 2023 con il Manchester United : le cifre : De Gea stipendio Manchester United – «David De Gea ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United, club nel quale rimarrà almeno fino al giugno 2023. Inserita anche un’opzione per il prolungamento di un altro anno». Con questa nota il club di Manchester ha ufficialmente comunicato il rinnovo di contratto del portiere spagnolo David […] L'articolo De Gea, rinnovo fino al 2023 con il Manchester United: le cifre è stato ...

Inter - non solo Sanchez e Lukaku : a gennaio potrebbe arrivare Matic dal Manchester United : L'Inter è stata sicuramente la grande protagonista dell'ultima sessione di calciomercato. E due dei grandi acquisti sono arrivati dal Manchester United. Uno è stato Romelu Lukaku, l'acquisto più costoso della storia del club nerazzurro, che ha versato nelle casse dei Red Devils 65 milioni di euro più bonus. L'altro è stato Alexis Sanchez, arrivato in prestito gratuito, con poco più della metà dell'ingaggio pagato dallo stesso Manchester. E dal ...

Manchester United - storico accordo con Malta : Il Manchester United si candida ad essere sempre più grande protagonista per il futuro anche in seguito ad importanti accordi dal punto di vista pubblicitario. Nelle ultime ore l’autorità del turismo di Malta ed i Red Devils hanno raggiunto un accordo storico che proietterà Malta verso nuovi mercati in America, il Ministro del Turismo maltese, Konrad Mizzi, ha affermato che questa collaborazione fa parte di una strategia per ...

L’Uomo del Giorno – Buon compleanno Nagatomo - il ‘samurai’ che disse no al Manchester United : Continua il nostro classico con l’Uomo del Giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche, è il compleanno di Yuto Nagatomo. Si tratta di un calciatore giapponese che si è laureato campione d’Asia nel 2011, il suo punto di forza è la velocità, gioca nel ruolo di terzino, può essere impiegato sia nella corsia destra che quello sinistra, in fase difensiva ha però commesso nel corso ...

Juventus - possibile scambio a tre di portieri con Manchester United ed Atletico Madrid : La Juventus, dopo un calciomercato estivo caratterizzato da importanti arrivi ma anche da mancate cessioni, è pronta a lavorare sul calcio giocato e dopo la sosta nazionali la prima partita che dovrà affrontare sarà la terza giornata di Serie A contro la Fiorentina. Il match si disputerà nella città toscana ed è previsto per sabato 14 settembre alle ore 15:00, prima dell'esordio stagionale in Champions League al 'Wanda Metropolitano' contro ...

Inter - l’ammissione di Alexis Sanchez : “ho lasciato il Manchester United perchè voglio giocare” : L’attaccante cileno ha parlato del suo arrivo all’Inter, sottolineando i motivi che lo hanno spinto a lasciare il Manchester United Alexis Sanchez ha già cominciato la sua nuova avventura con la maglia dell’Inter, un ritorno in Serie A per il cileno che aveva fatto faville con la maglia dell’Udinese. Matteo Corner/LaPresse Antonio Conte lo ha scelto come partner d’attacco di Lukaku, strappandolo al Manchester ...

Calciomercato Roma - colpo a sorpresa per la difesa di Fonseca : arriva Smalling dal Manchester United : Il club giallorosso sistema la difesa con il giocatore del Manchester United, che arriva nella Capitale con la formula del prestito secco a tre milioni di euro La Roma sistema la propria difesa con l’acquisto di Chris Smalling, esperto difensore di proprietà del Manchester United. Il club giallorosso ha raggiunto l’intesa con gli inglesi, chiudendo l’operazione sulla base di un prestito secco a tre milioni di ...

Inter - arriva a Milano Alexis Sanchez : l'affare con il Manchester United si è finalmente concluso : È atteso a Milano Alexis Sanchez, dopo la chiusura dell'affare con il Manchester United. Ad essere portati in casa Inter anche Biraghi: il giocatore è al Coni per le visite mediche, poi si sposterà in sede per firmare il contratto e si allenerà ad Appiano. Il suo è un prestito con diritto di riscatt

Manchester United - i tifosi iniziano la contestazione : “Pogba out” : L’inizio di stagione in casa Manchester United non è stato positivo, in particolar modo da dimenticare l’avvio di Paul Pogba, nelle ultime due uscite ha sbagliato un calcio di rigore contro il Wolverhampton prima e ha perso il pallone dal quale è scaturita la sconfitta contro il Crystal Palace, adesso il francese è stato contestato pubblicamente dai tifosi dei Red Devils che gli contestano di essere troppo distratto dalle voci ...