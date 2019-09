Manchester City | Bernardo Silva scherza con Mendy sui social | ma il suo posto è

Premier League - il Manchester City chiamato a riscattare il tonfo contro il Norwich : Guardiola non è preoccupato : “Non ho dubbi dopo una sconfitta. Sappiamo prima di ogni partita che possiamo perdere. A volte l’avversario e’ migliore, piu’ incisivo di noi o fa qualcosa che non ci aspettiamo”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, dopo la sconfitta sul campo del Norwich per 3-2. Domani in casa arriva il Watford. “Laporte e’ fuori per cinque-sei mesi – dice ...

Champions League - i risultati di mercoledì 18 settembre. PSG travolge Real Madrid - Manchester City a valanga - la Juventus pareggia con l’Atletico : Giornata complicata per le squadre italiane impegnate questa sera nella Champions League 2019-2020 di calcio. La Juventus ha assaporato la vittoria sul campo dell’Atletico Madrid, si è portata in vantaggio al 48′ con Cuadrado che ha concretizzato l’assist di Higuain e poi ha raddoppiato al 65′ con Matuidi su invito di Alex Sandro ma i ragazzi di Maurizio Sarri non sono riusciti a conservare il 2-0 e si sono fatti ...

DIRETTA/ Shakhtar Manchester City - risultato 0-0 - streaming video tv : si comincia! : DIRETTA Shakhtar Manchester City streaming video e tv: risultato live 0-0, comincia la partita valida per la fase a gironi di Champions League.

Diretta Shakhtar Manchester City/ Streaming video tv : spiccano tre vittorie inglesi : Diretta Shakhtar Manchester City Streaming video e tv: risultato live del match della giornata di Champions League. Tre vittorie inglesi nei precedenti.

DIRETTA SHAKHTAR Manchester CITY/ Streaming video tv : l'arbitro è Artur Soares Dias : DIRETTA SHAKHTAR MANCHESTER CITY Streaming video e tv: risultato live del match della prima giornata di Champions League. Soares Dias è l'arbitro del match.

Diretta Shakhtar Manchester City/ Streaming video tv : inglesi favoriti - Champions - : Diretta Shakhtar Manchester City Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della prima giornata della fase a gironi di Champions League

Manchester City - il club dedicherà una statua a Kompany [FOTO] : Il Manchester City ha deciso di dedicare una statua a Vincent Kompany. Il monumento sarà costruito a pochi passi dall’Etihad Stadium. Per l’intero ambiente del City, Kompany è stato una leggenda e prima del suo match d’addio al quale l’ex capitano non ha potuto prendere parte attivamente per via di un infortunio. il club inglese ha svelato la ”Vincent Kompany Crescent”, una stele che ritrae l’ex ...

Manchester City da record : rosa da oltre un miliardo di euro - la Juventus al quinto posto : Dopo il calciomercato è arrivato il momento dei primi bilanci, l’ultima sessione può essere considerata da record. Infatti per la prima volta nella storia una squadra di calcio ha investito oltre un miliardo di euro per costruire la sua squadra: il Manchester City. Si sono avvicinate alla cifra il Paris St-Germain con 913 milioni di euro e il Real Madrid con 902 milioni, secondo il Cies Football Observatory che ha presentato i dati ...

Inter - Guardiola insiste : vorrebbe Skriniar al Manchester City : Uno dei giocatori dell'Inter che continua ad avere mercato da qualche sessione a questa parte è Milan Skriniar. Il centrale slovacco, acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per quindici milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, è sempre stato nel mirino dei top club europei, ma i nerazzurri hanno sempre fatto muro, nonostante abbiano dovuto fare i conti anche con i paletti del fair play finanziario. Il giocatore è un vero ...

Inter - occhio a Guardiola : il Manchester City avrebbe messo nel mirino Skriniar : Uno dei migliori elementi della rosa dell'Inter è sicuramente Milan Skriniar. Arrivato nell'estate del 2017 nell'indifferenza totale, con il passare dei mesi ha conquistato tutti, affermandosi come uno dei difensori più forti del campionato italiano. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione dei top club europei che già nelle scorse sessioni di calciomercato hanno provato a soffiarlo ai nerazzurri senza ...

Infortunio Laporte - il difensore del Manchester City operato al ginocchio : lungo stop : Il difensore del Manchester City Aymeric Laporte è stato operato al ginocchio e dovrebbe star fuori almeno un paio di mesi. “L’intervento, condotto dal dottor Ramon Cugat a Barcellona, è riuscito – fa sapere la società inglese in una nota – Una prognosi più dettagliata verrà fornita a tempo debito”. Il giocatore francese ha riportato una lesione alla cartilagine del menisco esterno nel corso del match contro ...

Infortunio Laporte - shock Manchester City : problema grave per il difensore : Infortunio Laporte – Si sta giocando la giornata di Premier League, in campo il Manchester City contro il Brighton, all’intervallo vantaggio per la squadra di Guardiola grazie alla rete messa a segno da De Bruyne, poi il raddoppio di Aguero. Poco prima dell’intervallo tegola clamorosa per i Citizen, Infortunio per il difensore Laporte, il problema sembra grave e dovrebbe tenerlo fuori dal campo per diverso tempo, il ...

VIDEO – De Bruyne - 50 assist in 4 anni con il Manchester City : Tramite il profilo ufficiale Twitter, la Premier League ha pubblicato un VIDEO con le migliori azioni di Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester United. VIDEO De Bruyne – Il centrocampista belga è stato il più veloce calciatore nella storia della Premier League a collezionare 50 assist. Oggi, 4 anni fa, divenne un calciatore del Manchester City. Il tweet con il VIDEO Fastest player to reach 50 #PL assists #OnThisDay in 2015, ...

LIVE Sorteggio gironi Champions League 2020 in DIRETTA : Juventus - Napoli - Atalanta e Inter in attesa - pericoli Barcellona e Manchester City : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le fasce del Sorteggio – Le squadre partecipanti – Le possibili avversarie delle italiane Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio della Champions League 2019-2020 di calcio, al Grimaldi Forum di Montecarlo andrà in scena l’estrazione che definirà la composizione degli otto gironi. Le 32 squadre partecipanti conosceranno le avversarie che si troveranno di fronte nella ...