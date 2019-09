Mamma precipita dall' ottavo piano con la figlia di 2 anni | lei muore | bimba gravissima

Milano - precipitano dall’ottavo piano : morta la Mamma - gravissima la bimba : La tragedia alle 15 di lunedì in un condominio nel centro di Milano. La donna è morta mentre la piccola è in condizioni gravissime. Ancora da chiarire come madre e figlia siano cadute dalla tromba delle scale

Va al ristorante a mangiare con la sua bambina che le chiede di poter andare in bagno da sola - dopo un po’ la bambina non torna e la Mamma si precipita da lei - quello che vede è orribile : Una mamma, Nicole Langmead , era andata al ristorante insieme alla sua bambina di quattro anni Kaya. Ad un certo punto la bambina aveva bisogno di andare in bagno e aveva chiesto alla mamma di poter andare da sola. La mamma l’aveva accontentata ma, dopo un po’ che non tornava, si era preoccupata e si era precipitata da lei. Poco prima che la sua bambina andasse in bagno la donna aveva visto due ragazzine uscire dal bagno ridendo tra loro ma ...