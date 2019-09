Mamma e figlia di 2 anni cadono dall' ottavo piano | morta la donna | la bimba è gravissima

Milano - Mamma precipita dall'ottavo piano con la figlia di 2 anni : lei muore - bimba gravissima : Una donna con la sua bambina di due anni è precipitata dall'ottavo piano nella tromba delle scale di un palazzo di viale Regina Margherita, poco distante da Porta Venezia, in pieno centro...

Milano - Mamma si lancia dall'ottavo piano con la figlia di 2 anni : lei muore - piccola gravissima : Una donna con la sua bambina di due anni è precipitata dall'ottavo piano nella tromba delle scale di un palazzo di viale Regina Margherita, in centro a Milano. La donna è morta...

La Mamma le invia emoticon sbagliate : la figlia legge WhatsApp e muore d’infarto : Si può morire per il dolore derivato da un’emoticon? Da quello che questa storia sembra raccontarci, sì. Eppure quella faccina arrabbiata era solo un errore. Ma partiamo con calma. Una ragazza è morta d’infarto a 33 anni. La sera prima la mamma le aveva mandato per sbaglio delle emoticon “arrabbiate” per commentare il video della figlia che si divertiva in giro con gli amici. Lei fuoriosa, l’ha bloccata su Facebook. I tentativi di spiegare vanno ...

Padre e figlia morti carbonizzati nella Mini : la Mamma ha tentato fino alla fine di salvarli : Consiglia, moglie di Giuseppe Pennacchio e madre della piccola Nicole, seguiva al volante della sua Mini l'automobile con il marito e la figlia andata a fuoco dopo un tamponamento lungo l'autostrada Torino - Pinerolo. La donna ha dovuto assistere a una tragedia che si è consumata davanti ai suoi occhi.Continua a leggere

“La Mamma è incinta”. Kate Middleton - la figlia Charlotte ha combinato un guaio : Questa sì che è grossa! Una fonte molto vicina alla duchessa pare che abbia spifferato riguardo una nuova gravidanza? Una storia che fa ridere un po’, ma vale la pena raccontarla. Solo una settimana fa la solare Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ha inaugurato il suo giardino “Back to Nature”. Per l’occasione ha indossato una leggero abito a fiori sotto il quale in molti hanno visto un pancino “sospetto”. Dopo George, Charlotte e l’ultimo ...

Mamma 39enne fa sesso con un 14enne amico della figlia : «L'ha drogato e fatto ubriacare» : Alcol e stupefacenti a un 14enne amico della figlia, poi i rapporti sessuali. Sono circa una quindicina i rapporti completi che una potentina, all?epoca 39enne, avrebbe consumato con il...

Macerata - sesso con l’amichetto della figlia 14enne. Indagata Mamma 40enne : Lei 40 anni, lui 14: la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per la donna. Nel mirino degli inquirenti anche messaggi erotici in chat e il riferimento a sostanze stupefacenti. Una vicenda contorta e sulla quale ancora si sta indagando per fare luce.Continua a leggere