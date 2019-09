Maltempo Toscana | allagamenti e disagi al traffico a Firenze

Maltempo in Toscana : frane e allagamenti nel Grossetano : Maltempo nella notte in Toscana: particolarmente colpita la parte meridionale della provincia di Grosseto, dove si sono registrate alcune frane e strade allagate. A causa del cedimento di un terrapieno, una persona è stata evacuata in via precauzionale sul Monte Argentario una persona e’ stata evacuata per sicurezza vicino all’ingresso della sua abitazione. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche a Pitigliano, Manciano e ...

Allerta Meteo - Maltempo ridimensionato sull’Italia : Lazio e bassa Toscana rimangono a rischio [MAPPE] : Aggiornamento serale per qualche verso meno preoccupante rispetto ai dati mattutini. Il clou del peggioramento in atto da alcune ore, era atteso in queste ore serali con possibili fenomeni parossistici, evincibili da tutti i centri di calcolo, soprattutto sulla Toscana e sul Lazio. Già stamani, l’azione più meridionale di nuclei instabili aveva escluso fenomeni importanti o dannosi per la Liguria, sebbene rovesci e temporali erano comunque ...

Allerta Meteo - è una Domenica di forte Maltempo : incubo alluvione su Lazio e Toscana - nubifragio a Roma : Allerta Meteo – A poche ore dallo scoccare dell’Equinozio d’Autunno, l’Italia sta vivendo una Domenica di forte maltempo: forti piogge e temporali stanno interessando gran parte del Centro/Nord, con i fenomeni più estremi concentrati nel Lazio e in Toscana dove già dalle prime ore del mattino si stanno verificando piogge intense. Nell’area fin qui più colpita dalle piogge, spiccano i 35mm caduti a Marta sul Lago di ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - sarà una domenica di forte Maltempo : criticità gialla in 10 regioni - arancione in Liguria e Toscana : Un’area d’instabilità posizionata sul Mediterraneo occidentale, dalla prossima notte, raggiungerà il nostro Paese determinando un graduale peggioramento delle condizioni metereologiche con diffuse precipitazioni temporalesche che interesseranno dapprima il Piemonte meridionale, la Liguria e le coste della Toscana, in estensione alle restanti aree tirreniche centrali e all’Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo Toscana - nubifragio a Manciano : 24 millimetri in 15 minuti : Forte Maltempo in Toscana in particolare in provincia di Grosseto: a Manciano nel primo pomeriggio si è verificato un nubifragio. Secondo quanto spiegato dal Comune, Attualmente, sono caduti “in soli 15 minuti ben 24 millimetri di pioggia a una velocità di 91 millimetri orari. La pioggia caduta in totale è ben oltre i 30 millimetri in poco meno di mezz’ora”. L’ufficio di protezione civile comunale, in raccordo con il ...

Maltempo Toscana : “Il Governo intervenga a sostegno dei territori flagellati” : “A seguito dell’ondata di Maltempo che lo scorso mese di luglio ha colpito il centro nord e la Toscana in particolar modo, oltre ogni limite e valutazione ordinaria, la Regione ha provveduto a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24 D.lgs. 1/2018. Gli eventi dalla portata eccezionale, hanno infatti causato ingenti danni a strutture ed edifici sia pubblici che ...

Maltempo Toscana - Bettini : “Migliorare il coordinamento degli interventi” : “Ho convocato il 18 settembre le strutture interessate perche’ voglio rifare il punto, capire perche’ alcune zone sono piu’ soggette ad allagamenti, capire se sono previsti interventi strutturali e anche come migliorare il coordinamento di interventi tra Publiacqua e Alia”. Lo ha detto l’assessore al decoro urbano del Comune di Firenze Alessia Bettini, rispondendo in Consiglio comunale ad un question time sui ...

Maltempo al Centronord : allerta gialla in Toscana e Veneto : Maltempo al Centronord: allerta gialla in Toscana e Veneto Criticità segnalate anche in Piemonte e Liguria. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati soprattutto per alberi abbattuti, tegole e insegne pericolanti sul ponente genovese. Prime nevicate nelle montagne del Verbano (FOTO ) Parole chiave: ...

Maltempo in Toscana - tornado e nubifragi tra Capraia e l’Isola d’Elba [FOTO e VIDEO] : Violenti temporali stanno colpendo stamattina l’arcipelago toscano e in modo particolare l’Isola d’Elba e Capraia. A Capraia sono caduti 52mm di pioggia e abbiamo appena +17°C in pieno giorno, mentre all’Isola d’Elba spiccano i 39mm di pioggia caduti a Portoferraio. Diverse trombe marine hanno interessato l’isola d’Elba e le acque di Piombino. Maltempo in Toscana, tromba marina al largo di Piombino ...

Maltempo Toscana - nubifragio nel Valdarno e nel Fiorentino : binari bloccati - disagi e danni : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l’Italia ha colpito con violenza la Toscana soprattutto a Firenze e nel Valdarno. Problemi tecnici alle linee della tramvia di Firenze: per qualche ora l’infrastruttura è stata interrotta tra il capolinea di piazza dell’Unità italiana e la fermata presso viale Fratelli Rosselli. Secondo quanto si apprende, la forte scarica di acqua del pomeriggio ha provocato un ...

Maltempo Toscana - allagamenti a Firenze : frana sulla Montagna pistoiese : Pioggia e Maltempo in Toscana, in particolare nel capoluogo interessato da un violento temporale. allagamenti a Firenze, mentre una frana ha interrotto – ma i vigili del fuoco cercano di ripristinare la viabilità almeno su un senso unico alternato – la statale 12 del Brennero dopo località Lima verso l’Abetone. A Firenze i vigili del Fuoco stanno intervenendo in diverse zone della citta’ per fronteggiare a questo momento ...

Allerta Meteo Toscana : Maltempo e temporali in arrivo : La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo dalle 14 alle 21 di domani, sabato 31 agosto, per temporali sparsi su gran parte delle zone interne. Lo segnala Regione Toscana specificando che i temporali potranno essere localmente forti con possibili colpi di vento e grandinate. L'articolo Allerta Meteo Toscana: maltempo e temporali in arrivo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana - palasport inagibile : 400 atleti senza palestra : Sono circa 400 gli atleti, che devono adesso trovare una sistemazione in conseguenza ai danni che il Maltempo di ieri ha causato al palasport di Montelupo Fiorentino (Firenze). Già oggi il Comune, si apprende dall’amministrazione municipale, ha stretto un accordo con l’istituto comprensivo per un maggiore utilizzo della palestra scolastica da parte delle squadre di pallavolo, ginnastica ritmica e artistica che si allenano al ...

Maltempo Toscana : forte temporale scoperchia tetto di un palasport : Intervento dei vigili del fuoco a Montelupo Fiorentino (Firenze) dove un violento temporale ha provocato ingenti danni alla copertura del palazzetto dello sport, che si sarebbe sollevata su un lato. E’ successo nel pomeriggio durante una tempesta, con tanta pioggia e un vento forte. Al momento non risultano feriti. La copertura è stata danneggiata poco prima dell’arrivo di ragazze che avevano l’allenamento di pallavolo. Alcuni ...