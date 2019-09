Maltempo | gelate 2008 | in arrivo 1 | 2 mln per 268 aziende siciliane

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Palermo, 23 set. (AdnKronos) – Oltre un milione e duecento mila euro sbloccati, e in fase di liquidazione, per 268danneggiate dalledel febbraio del. Ad annunciarlo èl’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera: “Da quando ci siamo insediati abbiamo iniziato un’attività di ricognizione e riordino attorno a tutto il pregresso, rintracciando somme che giacevano, per questioni legate ad aspetti burocratici, ferme dal lontano. Abbiamo rintracciato e sbloccato queste somme, facendole riassegnare al territorio che ne era il legittimo destinatario”. I Comuni interessati sono: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Castel di Iudica, Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Palagonia, Paternò, ...

