Maltempo | gelate 2008 | in arrivo 1 | 2 mln per 268 aziende siciliane

Maltempo Sicilia : gelate 2008 - in arrivo 1 - 2 milioni per 268 aziende : Oltre un milione e duecentomila euro sbloccati, e in fase di liquidazione, per 268 aziende Siciliane danneggiate dalle gelate del febbraio del 2008. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera: “Da quando ci siamo insediati abbiamo iniziato un’attività di ricognizione e riordino attorno a tutto il pregresso, rintracciando somme che giacevano, per questioni legate ad aspetti burocratici, ferme dal lontano 2008. ...