M5S : verso nuovi capigruppo - in pole Macina e Toninelli : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Entra nel vivo la sfida per l’elezione dei nuovi capogruppo del M5S di Camera e Senato. Domani a Montecitorio, o al più tardi mercoledì mattina, saranno ufficializzate le candidature per le cariche apicali del direttivo e, almeno per ora, si profila una gara a quattro. Sarebbero due, infatti, i ‘ticket’ pronti a sfidarsi: da una parte il tandem composto dall’attuale vicecapogruppo ...

Umbria - Di Maolo verso la rinuncia : la trattativa tra M5S e Pd continua : La presidente dell’istituto Serafico di Assisi avrebbe dec?iso di non accettare la proposta delle due forze politiche. Anche il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha deciso di sfilarsi. La trattativa tra Cinque Stelle e Dem continua

Regionali Umbria - Di Maolo verso il no a M5S-Pd. Fora su Fb : «Ha rinunciato» : Francesca Di Maolo verso il rifiuto a candidatarsi come governatrice umbra. L'avvocato quarantottenne non avrebbe accettato la proposta di M5S e Pd di guidare la coalizione rosso-gialla-civica...

Umbria - Pd-M5S verso accordo su candidato governatore. Di Maolo in pole : Francesca Di Maolo, potrebbe essere la candidata governatore dell'Umbria unitaria di M5s e Pd in vista delle elezioni regionali del prossimo 27 ottobre. E' l'ultima mossa, in ordine di tempo, messa in atto dai due alleati del governo Conte 2 e che "fanno un passo indietro", come auspicato dal M5s dopo il voto su Rousseau, e con i Dem che confermano come sia "uno dei nomi su cui si sta ragionando". In sostanza, così si superebbero le candidature ...

Umbria - M5S-Pd verso un accordo sulla candidatura : ipotesi Francesca Di Maolo : Il no ad accordi con il Pd, o altri, si è fermato al 39,1%. Esultano i vertici del Movimento. Di Maio: «Si apre una nuova era». E Zingaretti si dice fiducioso: «Ci sono le condizioni»

La Regione Lazio verso una maggioranza Pd-M5S. E si aprono nuovi scenari : Il "matrimonio" Pd-M5S nel Lazio potrebbe consumarsi a strettissimo giro di posta e portare la Regione verso un allargamento della maggioranza. È emerso oggi alla Pisana dove la nuova situazione politica italiana scaturita dalla formazione di un nuovo governo M5s-Pd, è stata oggetto di una seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio richiesta dai consiglieri del centrodestra. Tra i protagonisti la capogruppo del Movimento 5 stelle, ...

Conte bis lancia Di Maio in EuropaVerso il matrimonio tra M5S e Verdi : Il governo Conte bis rilancia il M5s in Europa. Ora i Verdi aprono all'ingresso del movimento nell'eurogruppo al Parlamento di Strasburgo. E Di Maio punta forte sull'ambiente: "Fuori dal deficit gli investimenti Verdi" Segui su affaritaliani.it

Pensioni - M5S e Pd vogliono rinnovare opzione donna : verso un'estensione per tutto il 2020 : Nei 29 punti del programma stilato da M5S e Pd c'è anche la proroga di opzione donna, segno tangibile della volontà del nuovo governo di estendere anche al prossimo anno la possibilità alle lavoratrici di andare in pensione anticipata prima dei 60 anni. La misura figura nel punto 4 (paragrafo h) delle linee programmatiche dell'esecutivo giallorosso, in cui si cita il rinnovo dell'istituto di natura previdenziale cosiddetto "opzione donna", ...

TOTONOMI MINISTRI GOVERNO CONTE PD-M5S/ Di Maio verso gli Esteri - Orlando rinuncia : Toto MINISTRI, nomi GOVERNO CONTE bis: sono 9 i nomi del M5s, 7 invece al Pd e i restanti tre andranno a Leu e tecnici indipendenti

Governo : Morra - ‘ora guidare Paese verso sogno indicato da fondatori M5S’ : Roma, 3 set. (AdnKronos) – “Io ministro? Quello che è importante stasera è che abbiamo dato un esempio straordinario di democrazia diretta”. Lo ha detto Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, arrivando a palazzo Chigi. “Ora abbiamo di nuovo la responsabilità di guidare il Paese e dobbiamo farlo verso il sogno indicato dal fondatore e garante del Movimento”. L'articolo Governo: Morra, ‘ora ...

Paola Severino verso il ruolo di commissario Europeo : nasce il "governo Monti" di Pd e M5S : La nascita del governo giallorosso, tra le bizze di Luigi Di Maio e le piroette di Nicola Zingaretti, è ancora in bilico. Ci si metta, poi, la pagliacciata del voto sulla piattaforma Rousseau. Ma, come è ovvio in vista della certificazione dell'inciucio, si ragiona sull'immediato futuro. Sulle poltr

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora - verso Governo Pd-M5S - 2 settembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi 2 settembre 2019: Crisi di Governo - verso l'intesa fra PD e M5S; Nessun crollo e nessun ferito; Uragano Dorian.