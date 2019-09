M5S a rischio scissione | Toninelli probabile capogruppo al Senato per frenare la fronda

Terremoto Centro Italia - appello di Primo Di Nicola (M5S) a Conte : “Chiuda le scuole a rischio sismico” : “Chiuda immediatamente tutti gli edifici che non soddisfano i parametri della sicurezza sismica. Non si assuma anche lei la responsabilità politica e morale di questo andazzo”. Primo Di Nicola, senatore del Movimento 5 Stelle, lancia su Facebook un appello al presidente del Consiglio, all’indomani della sua visita in Centro Italia, per chiedere che vengano chiuse le scuole a rischio sismico nelle aree colpiti dal ...

Il M5S lancia l’allarme : “Rischio alluvioni ad Olbia - è tempo di prendere una decisione” : “Basta tergiversare, la citta’ deve essere messa in sicurezza” Questa la richiesta del deputato del M5s Nardo Marino, a due mesi dal sesto anniversario dell’alluvione che il 18 novembre 2013 devastò Olbia. Il celebre parlamentare lancia il suo appello nella stessa giornata nella quale il sindaco Settimo Nizzi ha ufficializzato un nuovo appalto per la pulizia degli alvei fluviali in funzione della riduzione dei rischi di ...

Piano trivelle già a rischio rinvio : alla prova l’intesa M5S-Pd : Nel programma del governo Conte II un grande punto interrogativo sull’iter del «Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee», varato dal governo gialloverde con il decreto semplificazioni

Fillippo Facci - il vero rischio dell'inciucio Pd-M5S : quale legge possono abolire i giallorossi : C' è da capire se il governo giallo-rosso vorrà smontare ciò che il giallo (i Cinque Stelle) ha contribuito a edificare assieme al verde della Lega: e non solo in tema di economia o immigrazione o pensioni, ma anche sulla famigerata «legittima difesa» che la sinistra per mesi o anni ha demonizzato c

Nuovo Governo M5S-Pd a rischio - Boschi : 'Ultimatum di Di Maio irricevibile' : L'ipotesi elezioni, ad un certo punto, sembrava essere ad un passo dall'essere scongiurata in maniera definitiva. Nonostante un'eterogeneità evidente, Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle avevano lanciato segnali inequivocabili rispetto al fatto che la legislatura sarebbe andata avanti grazie ad un'intesa politica sulle linee programmatiche e al sostegno da affidare ad un Governo presieduto da Giuseppe Conte. Nelle ultime ore, però, ...

Sondaggi elettorali : scenari politici/ Seggi nuovo Governo : Pd-M5S rischio al Senato : Sondaggi politici, scenari elettorali: nuovo Governo Pd-M5s, rischio maggioranza al Senato, decisivi i 'piccoli' di LeU, Autonomie e altri da Centrosinistra

Governo M5S-Pd a rischio : perché l’accordo rischia di saltare : Governo M5S-Pd a rischio: perché l’accordo rischia di saltare Governo M5S-Pd: l’intesa tra il Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, oggi 27 agosto, rispetto a 24 ore fa sembra certamente più vicina. In attesa del secondo giro di consultazioni che si concluderà mercoledì 28 agosto, si lavora su entrambi i fronti per chiudere un accordo che va però ancora affinato sia dal punto di vista programmatico e sia rispetto ai nomi che ...

Crisi - Pd : «Di Maio vuole il Viminale». M5S : falso. Conte-bis - intesa a rischio : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

M5S : senza sì a Conte no ad altri incontri. Il Pd : accordo a rischio a causa di Di Maio : Dopo il vertice notturno, i due leader dovevano tornare a incontrarsi in mattinata. Ma l’intesa appare ora più fragile. M5S in una nota: «Se si vuole il voto lo si dica apertamente». Il Pd: «accordo a rischio per ambizioni di Di?Maio». Nel pomeriggio al via il secondo giro di consultazioni di Mattarella, con M5s che salirà per ultimo al Colle mercoledì sera. Rinviata la direzione del Pd sugli sviluppi della crisi di governo